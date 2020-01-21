اونلاين | مشاهدة مباراة نابولي ولاتسيو بث مباشر «القناة المفتوحة» كأس إيطاليا beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

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يمتلك نادى نابولي الإيطالي أربعة و عشرين نقطة فقط بعد تعثره في اخر مبارياته بفارق ثلاث نقاط عن نداى تورينو في المركز التاسع , و يطمح نادى نابولي الإيطالي في الوصول الي المركز الخامس رغم انه يبعده عنه أحدى عشر نقطة لكن الفريق قادر علي العودة الي مركزه الطبيعي و المنافسة علي الدورى من جديد.

بينما يحتل نادى لاتسيو الإيطالي المركز الثالث برصيد خمسة و أربعين نقطة بفارق نقطتين فقط عن نادى إنتر ميلان في المركز الثانى بفارق مباراة أقل عنه و يطمح نادى لاتسيو في الوصول الي المركز الثانى و المنافسة ايضاً علي لقب الدورى حيث يبعده فقط ست نقاط عن يوفنتوس المتصدر.

يستعد لاتسيو الإيطالي لمواجهة ضيفه نادي نابولي الإيطالي في مساء يوم الثلاثاء 21 يناير 2020 على ملعب سان باولو متعدد الاستخدامات و هو الملعب الرئيس لنادي نابولي يقع في مدينة نابولي الإيطالية تبلغ سعته حوالي 78210 متفرج , بني هذا الإستاد في عام 1959. ستقام مباراة نادي لاتسيو و نابولي في ربع النهائي من كأس إيطاليا .

معلومات عن المباراة نابولي ضد لاتسيو :

إنطلاق المباراة : يوم الثلاثاء 21 يناير 2020

البطولة: كأس إيطاليا

المباراة: لاتسيو vs نابولي

نابولي vs لاتسيو

البلد المستضيف :إيطاليا

المدينة : نابولي

الساعة : 21:45 مصر، 22:45 السعودية

الحكم: لم يحدد بعد

مساعد حكم: لم يحدد بعد

مساعد حكم: لم يحدد بعد

حكم رابع: لم يحدد بعد

المعلق : لم يحدد بعد

معلومات أضافية : مباراة ربع النهائي من كأس إيطاليا

الملعب : ملعب سان باولو

التوقيت نابولي x لاتسيو :

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19:45 غرينتش – نواكشوط

20:45 الرباط – الجزائر – تونس

21:45 القاهرة – الخرطوم – طرابلس

22:45 مكة المكرمة – إسطنبول – القدس الشريف – الدوحة – صنعاء – الكويت – المنامة

23:45 مسقط – أبوظبي

طهران 00:45

القنوات الناقلة نابولي vs لاتسيو :

بي ان سبورت اش دي 4

beIN Sports HD 4

DIRECTV Sports Argentina

DIRECTV Sports Caribbean

TRT Spor

DAZN

TVRI

TeleClub Sport Live

Sport TV5

Teleclub Sport 2

Sky Sport 2

BT Sport Live

ESPN+