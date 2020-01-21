رياضة | أجويرو على رادار برشلونة بطلب من ميسي

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أفادت تقارير إعلامية إسبانية، أن سيرجيو أجويرو، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على رادار برشلونة بطلب من مواطنه الأرجنتيني ليونيل ميسي.



وحسب ما أوضح البرنامج التلفزيوني الشهير "El Chiringuito de Jugones"، أن ليونيل ميسي طلب من إدارة برشلونة ضم أجويرو، في انتقالات الصيف القادم، وهو شيء سبق أن طالب به من قبل.

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أجويرو لمح برحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة، وأنه يخوض موسمه الأخير مع مانشستر سيتي، وذلك خلال تصريحات سابقة.

وأوضح سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي، أنه يرغب في خوض تحدي جديد، خلال الموسم المقبل 2020-2021.