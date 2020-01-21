اليوم.. 5 مواجهات نارية في دوري القسم الثاني بمجموعة بحري

تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الثانية عشرة من بطولة دوري القسم الثاني في مجموعة بحري والمقرر لها ان تقام جميعها في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، وتختتم الجولة يوم الأربعاء بلقاء غزل المحلة مع مالية كفر الزيات.

يستضيف فريق دمنهور بقيادة خالد القماش نظيره فريق بلدية المحلة بقيادة رضا عبد العال. ويحتل دمنهور المركز الثالث برصيد 18 نقطة، بينما يحتل بلدية المحلة المركز السادس برصيد 16 نقطة.

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يستضيف فريق فاركو المتصدر بقيادة أحمد عاشور فريق بيلا بقيادة إبراهيم الشهيدى. يدخل فريق فاركو اللقاء برصيد 23 نقطة، بينما بيلا في المركز قبل الأخير برصيد 5 نقاط.

يستضيف فريق المنصورة، بقيادة ياسر عبد الواحد، نظيره فريق الحمام بقيادة مجدى طلبه، ويدخل المنصورة اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد16 نقطة، بينما يحتل الحمام المركز السابع بـ 15 نقطة .

يستضيف فريق الرجاء، بقيادة نبيل محمود رامبو، فريق أبو قير، بقيادة علاء نوح، ويدخل الرجاء اللقاء وهو في المركز الخامس بـ 16 نقطة، بينما يتواجد أبو قير في المركز التاسع بـ 13 نقطة.

يستضيف فريق دكرنس بقيادة مصطفى عبده نظيره فريق الأوليمبي بقيادة محمد كيتا، ويحتل دكرنس المركز الثامن برصيد 15 نقطة، بينما يحتل الأوليمبي المركز العاشر، برصيد 12 نقطة. تختتم الجولة، يوم الأربعاء، بلقاء غزل المحلة مع مالية كفر الزيات، ويلعب الغزل المبارة برصيد 21 نقطة، بالمركز الثاني، بينما يحتل المالية المركز الأخير، برصيد 5 نقاط