شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الاثنين 20 / 1 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 20 / 1 / 2020 العديد من الاخبار المهمة، على رأسها تلقى اتحاد الكرة جوابا رسميا من الجهات الأمنية، يفيد بالموافقة على حضور 10 آلاف متفرج فى مباراة الأهلى والنجم الساحلى فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

10 آلاف مشجع فى مباراة الأهلى والنجم الساحلى رسميا

تلقى اتحاد الكرة موافقة من الجهات الأمنية على حضور 10 آلاف مشجع فى مباراة الأهلى أمام النجم الساحلي، المقرر لها يوم الأحد المقبل، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

غرم مسئولو النادى الأهلى رامى ربيعة مدافع الفريق 10 آلاف جنيه وفقاً للائحة، بعد طرده فى مواجهة المقاولون العرب أمس الأحد، وأبلغ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة اللاعب بالعقوبة عقب إبلاغه بالأمر من قبل السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.

الجونة يجدد للثنائى أحمد مجدى وإسلام رشدى رسميا

أعلن نادى الجونة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى تجديد تعاقد ثنائى الفريق أحمد مجدى وإسلام رشدى بشكل رسمى اليوم، الاثنين، خلال فترة التعاقدات الشتوية الجارية .

18 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة بيراميدز

اختار الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 18 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة بيراميدز المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء غد الثلاثاء باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ14 للدوري.

أحمد الشناوى يعود لقائمة بيراميدز لمواجهة المقاصة

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز، قائمته التي تخوض مباراة مصر المقاصة، والمقرر لها السابعة والنصف من مساء الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، وشهدت القائمة عودة أحمد الشناوى حارس المرمى بعد غيابه عن المباريات الماضية بسبب الإصابة.

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الأهلي يفتح باب الحجز لتذاكر مباراة النجم الساحلى ظهر غد

أعلن العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلى، أنه سيتم فتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة الأهلي والنجم الساحلي المقرر لها الأحد المقبل، ضمن فعاليات دور المجموعات لدوري رابطة الأبطال، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهر غدٍ، الثلاثاء، من خلال موقع "تذكرتي".

الاتحاد يقسو على الطلائع بثلاثية ويعود للمركز الثالث للدورى

استعاد فريق الاتحاد السكندرى نغمة الانتصارات على حساب طلائع الجيش بالفوز بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جرت بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن فعاليات الجولة الرابعة عشر للدورى.

تعادل سيراميكا والداخلية وفوز الترسانة والنجوم بالجولة الـ12 للقسم الثانى

حفلت مباريات الجولة الـ12 للمجموعة الثانية التى تضم أندية القاهرة والقناة العديد من المفاجآت، فعلى استاد السكة الحديد تعادل الداخلية مع سيراميكا كليوباترا سلبيا فى لقاء شهد تحفظ واضح من الفريقين خوفا من الهزيمة، ليستمر أبناء سيراميكا على قمة المجموعة برصيد 28 نقطة، بينما ارتفع رصيد أصحاب الأرض عند 20 نقطة وحافظ على المركز الثانى للمجموعة.

وادي دجلة يهزم أسوان 3/1 ويصعد 4 مراكز فى جدول الدورى.. فيديو

انتزع فريق وادى دجلة ثلاث نقاط ثمينة خارج الديار، بعدما تغلب على فريق أسوان بنتيجة 3/1، فى اللقاء الذى جمعهما ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى استضافها استاد أسوان الرياضى.

مجدى عبد العاطى: مستمر فى قيادة أسوان ولا نية للاستقالة

أكد مجدى عبد العاطى، المدير الفنى لفريق أسوان، أنه مستمر فى القيادة الفنية لتماسيح النيل، نافيًا وجود نية لتقديم استقالته بعد الخسارة التى تعرض لها من وادى دجلة بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى استضافها استاد أسوان الرياضى.