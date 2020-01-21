شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان "الحل السحرى" لـ فايلر فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش وليد سليمان، صانع ألعاب الأهلى، حالة من التوهج الكروى فى الوقت الحالى بالرغم من عدم مشاركته بشكل أساسى، إلا أنه دائما ما يصنع الفارق فور نزوله مباشرة، ويحرز العديد من الأهداف المؤثرة لعل أبرزها هذا الموسم هدفيه فى الإسماعيلى، وكان وقتها المارد الاحمر متعادلا سلبيا واستطاع بهذا الهدف تحقيق الثلاث نقاط، ولقاء الأمس أمام المقاولون العرب والتى أحرز أيضا فيها الحاوى الهدف الثانى وهدف إراحة الأعصاب بعدما أشهر حكم المباراة أحمد الغندور الكارت الأحمر فى وجه زميله رامى ربيعة، وكان فريق الذئاب قريبا من تحقيق هدف التعادل.

ويعد وليد سليمان الحل السحر للسويسرى فايلر فى المباريات الصعبة، خاصة أن اللاعب أصبح يمتلك من الخبرات الكثير ولا يفرق معه مشاركته بشكل أساسى من عدمه، وهو ما يجعله دائما قريبا من قلوب الجماهير الأهلاوية التى تعشق اللاعب.

رغم اعتماد رينيه فايلر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على وليد سليمان بديلا وليس أساسيا، إلا أن الحاوى سجل 9 أهداف حتى الآن بالقميص الأحمر خلال الموسم الجارى، جاءت بواقع 6 أهداف فى الدورى العام، و3 أهداف أخرى فى دورى أبطال أفريقيا، خلال مشاركته فى 17 مباراة مع الأهلي.

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احتل وليد سليمان، صانع ألعاب القلعة الحمراء، المركز الثالث فى جدول ترتيب هدافى الدورى العام والأول للفريق الأحمر، وجاء ترتيب الهدافين فى الدورى كالتالى: عبد الله السعيد 10 أهداف، محمد شريف لاعب إنبى فى المركز الثانى برصيد 8 أهداف، حسام حسن لاعب سموحة برصيد 6 أهداف، وثالثاً وليد سليمان برصيد 6 أهداف أيضاً.

يعتبر صاحب الـ 35 عاما رجل المهام الصعبة فى النادى الأهلي، ليس لإحراز الأهداف فقط أو صناعته بل لأن جميع أهداف الحاوى مؤثرة وحاسمه مع الفريق الأحمر، وهو ما أكدته مباراة المقاولون الأخيرة، حيث كاد الأهلى يفقد الثلاث نقاط بعد تعرض رامى ربيعة مدافع الفريق للطرد قبل نهاية المباراة بربع ساعة ليلعب الأهلى منقوصاً، وأوشك ذئاب الجبل على معادلة النتيجة قبل أن يتدخل الحاوى برأسية قوية سكنت شباك محمود أبو السعود لتؤمن الثلاث نقاط للفريق الأحمر الذى ابتعد بالصدارة برصيد 36 نقطة وبفارق 7 نقاط كاملة عن المقاولون صاحب المركز الثانى برصيد 29 نقطة، ويتبقى للمارد الأحمر مباراتين مؤجلتين.