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شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا: ريال مدريد يضم موهبة لاعب فلامينجو البرازيلي والان مع التفاصيل
الإثنين 20 يناير 2020
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن تعاقده مع لاعب فلامينغو رينيير جيسوس البالغ من العمر 18 عاما مقابل 38.8 مليون دولار أميركي.
ويستمر عقد البرازيلي مع مدريد حتى عام 2026 وسينضم في البداية إلى فريق كاستيا في ريال مدريد. ويسير على خطى فينيسيوس جونيور ورودريغو في الانتقال إلى العاصمة الإسبانية من البرازيل في سن مبكر.
وسجل جيسوس ستة أهداف في 14 مباراة مع فلامينغو في الدوري البرازيلي العام الماضي.
ويلتقي ريال مدريد مع فريق ريال بلد الوليد ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإسباني.
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