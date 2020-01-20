رسميا:  ريال مدريد يضم موهبة لاعب فلامينجو البرازيلي

الإثنين 20 يناير 2020

أعلن نادي ​ريال مدريد​ الإسباني عن تعاقده مع لاعب ​فلامينغو​ رينيير جيسوس البالغ من العمر 18 عاما مقابل 38.8 مليون دولار أميركي.

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ويستمر عقد البرازيلي مع مدريد حتى عام 2026 وسينضم في البداية إلى فريق كاستيا في ريال مدريد. ويسير على خطى ​فينيسيوس جونيور​ ورودريغو في الانتقال إلى العاصمة الإسبانية من البرازيل في سن مبكر.

وسجل جيسوس ستة أهداف في 14 مباراة مع فلامينغو في الدوري البرازيلي العام الماضي.

ويلتقي ريال مدريد مع فريق ريال بلد الوليد ضمن منافسات الجولة 21 من ​الدوري الإسباني​.