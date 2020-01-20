بالصور: الأمال تراود بتروجت بعد سلسة الإنتصارات..وعبد العال يرفع شعار الفوز دائما

عمت الفرحة مسؤولو نادي بتروجت بعد الفوز الثالث على التوالي اليوم على جمهورية شبين بعقر داره بالجولة الثانية عشر لدوري القسم الثاني بمجموعة القاهرة.

وتضاعفت السعادة بعد أن عرف الفريق البترولي طريقه نحو المقدمة واستعادة ذاكرة الإنتصارات التي لم تتوقف منذ الفوز على النجوم والمريخ ثم اليوم على الجمهورية ليحقق الفريق 3 انتصارات متتالية بعد الخسارة المفاجئة امام منتخب السويس بفعل فاعل حيث كان الفريق متقدما بهدف في الشوط الأول وتغيرت النتيجة في الشوط الثاني بسبب أخطاء تحكيمية

وجاء الفوز الثالث على التوالي لينشل الفريق من المركز التاسع حيث كان ضمن دائرة الهبوط المبكر الى الصعود للمركز الرابع والدخول في المربع الذهبي بقوة .

وأكد مسؤولو نادي بتروجت بأن علاء عبد العال المدير الفني نجح بعد مباراتين من استعادة توازن الفريق بفضل فكره والإستعانة ببعض اللاعبين الصاعدين الواعدين من قطاع الناشئين مستغلا مهاراتهم ورغبتهم في النجاح والتواجد في دائرة الضوء وحقق مراده

حتى الإعلان.

وقال مصدر مسؤول بالنادي بأن هناك فرصة للدخول بقوة في المنافسة على العودة لدوري الأضواء والشهرة مشيرا الى أن هدف الجهاز الفني بقيادة علاء عبد العال الفوز في اللقاءات المقبلة مهما كان المنافس وبصرف النظر عن نتائج الفرق الأخرى

Advertisements

واضاف بأن النادي يسعى لتركيز الجهاز على رفع شعار لابديل عن الفوز في كل لقاء لأن المفاجآت واردة وهناك 10 مباريات بـ30 نقطة يعنى كل شئ ممكن ومتوقع حتى في حال عدم الصعود هذا الموسم يكون الفريق بمجموعة اللاعبين الحاليين قد وطد اقدامه وقادر على الصعود في الموسم المقبل رغم النقاط السهلة التي أهدرها الفريق في بداية مشوار المجموعة.