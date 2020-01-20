شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم بين «الشباب والرياضة» و«طلعت مصطفي» لرعاية اللاعبين المشاركين بالأولمبياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وهشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة «هشام طلعت مصطفى» القابضة، التوقيع على مذكرة تفاهم لرعاية عدد من لاعبي المنتخبات القومية استعدادًا لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة عكفت خلال الفترة الماضية على دراسة كافة احتياجات المنتخبات المختلفة التي تخوض غمار المنافسات المؤهلة للأولمبياد، سواء من احتياجات مادية لتغطية تكاليف المشاركات في البطولات، أو الدعم الفني من خلال التعاقد مع أفضل الأجهزة الفنية المتاحة، سواء مصرية أو أجنبية، بالإضافة إلى الأدوات الرياضية التي تمثل جزء هامًا في المنظومة الرياضية أثناء خوض تلك المنافسات.

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وتابع: «الوزارة عملت على توفير تلك الاحتياجات، سواء من خلال الدعم المباشر من قبل وزارة الشباب والرياضة، أو عبر التعاون والتنسيق غير المسبوق في الرياضة المصرية وخاصة الفردية منها، مع كبرى مؤسسات القطاع الخاص، من خلال الاستفادة من الدور المجتمعي لتلك المؤسسات».

من جانبه، قال هشام طلعت مصطفى إن الشركة تضع على أولوياتها الاهتمام بمشروعات المسؤولية المجتمعية، وجهود خدمة المجتمع في كافة المجالات، لافتًا إلى المشروع الذي تنفذه الشركة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في تطوير مراكز الشباب بمحافظتي أسيوط والشرقية.

وأشار إلى أن الشركة رصدت ميزانية مفتوحة لتغطية كافة احتياجات رعاية أبطال أولمبياد طوكيو، معربًا عن أمنياته في أن تسهم هذه الرعاية في رفع اسم مصر عاليًَا في مختلف المحافل الرياضية وأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

وأوضح هشام طلعت أن المجموعة تحرص دائماً على تقديم قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد والمجتمع في مختلف أعمالها، والقيام بدور مؤثر في المسؤولية المجتمعية، إيمانا منها بأهمية مساهمة القطاع الخاص الوطني بفاعلية في بناء مصر الحديثة على أسس راسخة ومتماسكة.

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة ومجموعة طلعت مصطفى

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة ومجموعة طلعت مصطفى

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة ومجموعة طلعت مصطفى

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة ومجموعة طلعت مصطفى

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة ومجموعة طلعت مصطفى

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة ومجموعة طلعت مصطفى

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة ومجموعة طلعت مصطفى