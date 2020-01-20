شكرا لقرائتكم منتخب المصارعة يدخل معسكر مغلق بفرنسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل منتخب المصارعة معسكر مغلق بفرنسا ، فى الفترة من 27 يناير ، وحتى 5 فبراير المقبل ، فى إطار الاستعداد للبطولات المقبلة ، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية فى طوكيو 2020 .

ويشارك فى المعسكر عمرو رضا. فتحى طارق. حسام مرغنى. ضياء جودة. خالد مسعود. و ينضم لهم مصطفي النمر ، عقب المشاركة فى بطولة فرنسا الدولية و التى تختتم اليوم بمدينة نيس الفرنسية .

ويرأس البعثة محمود السيد رئيسا للبعثة ، حسن مسعد حكم ، وصالح عمارة مدرب .، و من المقرر ان ينضم للمعسكر عبد اللطيف منيع ومدربه أشرف حافظ والذى وفره الاتحاد للاعب للتأهل للاولمبياد و تحقيق ميدالية أولمبية .

وتوج محمد إبراهيم كيشو، لاعب منتخب المصارعة ، بالمركز الأول وذهبية بطولة إيطاليا الدولية بعد تغلبه على لاعب تركيا بالتثبيت فى منافسات وزن تحت 72 كجم.

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وحقق لاعبو المنتخب ميداليتين فى البطولة، حيث حقق عبداللطيف منيع الميدالية الذهبية والمركز الأول بعد الفوز على لاعب فنزويلا 4/0، بينما حقق أبو حليمة الميدالية الفضية والمركز الثانى.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من: محمد مصطفى، ووائل حمودى، ومحمد ابراهيم كيشو، وأبو حليمة محمد ، و نور الدين هانى، ويرافقهم أشرف حافظ الذى يتولى تدريب منيع ، و محمد ابراهيم زقلط مدرب لباقى اللاعبين ، و احمد عمارة عضو مجلس ادارة الاتحاد رئيسا للبعثة .

محمد إبراهيم كيشو لاعب المنتخب الوحيد الذى تأهل للأولمبياد حتى الآن بعد احتلاله المركز الخامس ببطولة العالم التى أقيمت خلال الشهرين الماضيين.