قطار «ليفربول» يدهس «مانشستر يونايتد» بثنائية في ليلة فك عقدة «صلاح» ..(الأهداف وملخص المبارة)

واصل ليفربول مسلسل انتصاراته في بطولة الدوري الإنجليزي، بالتغلب على غريمه مانشستر يونايتد في ديربي إنجلترا بهدفين نظيفين ،مساء الأحد، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة 23.

و نجح "محمد صلاح" نجم فريق نادي ليفربول ومنتخب مصر في كسر عقدة مانشستر يونايتد وتسجيل أولى أهدافه في شباك الشياطين الحمر .

أحرز الهولندي فيرجيل فان دايك، هدف ليفربول الأول في الدقيقة 15 من المباراة، من ضربة رأسية قوية مستغلا عرضية من ركلة ركنية، ليتقدم لفريقه بالهدف الأول في شباك دي خيا حارس مانشستر.

بهذا الفوز رفع الريدز رصيده إلى 64 نقطة في المركز الأول، مبتعداً عن أقرب الملاحقين بفارق 16 نقطة، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 34 نقطة بالمركز الخامس.