بسيونى حكما لاسوان ودجلة ..وناجى للطلائع والاتحاد

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جدة - عمرو شويل اعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم اسماء حكام مباراتى غدا الاثنين فى الدورى الممتاز على النحو التالى: اسوان ووادى دجلة : محمود بسيونى واحمد رشدى وماجد المليجى.. ولطفى شعبان حكما رابعا طلائع الجيش والاتحاد : محمود ناجى واحمد نوفل ونور سعيد .. وهانى امين حكما رابعا

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