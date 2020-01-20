الامارات | الحسين صالح: أراهن على تتويج النصر بطلاً للدوري هذا الموسم

شكرا لقرائتكم خبر عن الحسين صالح: أراهن على تتويج النصر بطلاً للدوري هذا الموسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدافع النصر، الحسين صالح، إن العميد البطل المنتظر لدوري الخليج العربي لكرة القدم، مشدداً على أن حظوظ الفريق تعد قوية حسابياً لتحقيق الحلم والتتويج بالدرع، على حد تعبيره.

ويحتل النصر المركز الثالث على سلّم الدوري بفارق ست نقاط عن شباب الأهلي المتصدر برصيد 29 نقطة.

وأوضح الحسين صالح، في حوار مع «الإمارات اليوم»، أن «الأجواء التي يعيشها النصر حالياً تؤهله للفوز بلقب الدوري، خصوصاً أن هناك 14 مباراة متبقية في الدوري، من بينها مواجهات مباشرة مع شباب الأهلي والشارقة صاحب المركز الثاني».

وتحدّث الحسين صالح، عن أسباب فوز النصر بلقب كأس الخليج العربي وعودته لصفوف العميد قادماً من الوحدة، وتوقعاته للمنافسة مع محمود خميس، وغيرها من الموضوعات على النحو التالي:

كيف ترى حظوظ النصر بالدوري بعد كأس الخليج العربي؟

النصر يمر بأفضل حالاته، وفارق النقاط بيننا وبين شباب الأهلي ست نقاط فقط، ومازال متبقياً لنا مواجهات مباشرة مع المتصدر والوصيف، وبالتالي حظوظنا في التتويج ليست بعيدة حسابياً، أما على أرض الواقع فأنا أراهن على أن النصر سيتوج هذا الموسم باللقب، لأسباب عدة، أهمها تكاتف اللاعبين والمدرب الصربي كرونوسلاف غورسيش، إلى جانب مواطن القوة في العميد التي أصبحت متعددة.

لعبت للوحدة والنصر ما الفارق بين الناديين؟

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المدرب لعب دوراً مهماً في نتائج وأداء النصر، وهذا أمر لا غبار عليه، وأيضاً هناك أمور أخرى ساعدت كرونوسلاف على النجاح، من بينها الأجواء الإيجابية داخل النادي، والدعم القوي الذي تقدمه الإدارة للفريق بشكل عام، وكذلك المؤازرة الجماهيرية التي ظهرت بوضوح في المباريات الأخيرة، خصوصاً في نهائي كأس الخليج العربي أمام شباب الأهلي، إضافة إلى جهد وإخلاص اللاعبين داخل أرضية الملعب، في كرة القدم، فلا يمكن أن ينجح أي فريق دون اكتمال المنظومة.

هل توقعت العودة إلى النصر.. وكيف ترى المنافسة مع خميس؟

المباراة كانت مشحونة بصورة كبيرة من قبل أن تبدأ، وكان هناك حديث كبير عنها في مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام المختلفة، لكننا كلاعبين تعاملنا مع الأمر بهدوء وتركيز شديدين، لم نُبالِ بأي ترشيحات، وكنا واضعين هدفاً أساسياً أمامنا، وهو أن نفوز باللقب. في مثل هذه المواجهات تكون الحظوظ 50% إلى 50%، والفريق الذي يستطيع أن يستغل التفاصيل الصغيرة يفوز باللقب، وهذا ما فعلناه تحديداً أمام شباب الأهلي.

كرونوسلاف كلمة سر الانتصارات الأخيرة أم ترى أسباباً أخرى؟

بالطبع لا، لكنني في الأخير لاعب محظوظ للغاية، لأنني عدت للنصر في توقيت مثالي بالنسبة لي لكي أفرح مع الفريق ببطولة كبيرة، وفي النهاية أنا لاعب محترف، وحسبما ينص عقدي ينبغي أن ألتزم ببنوده، أما عن المنافسة مع محمود خميس فهي في الأخير لمصلحة النصر، لمن يجتهد ويقدم المطلوب منه.

الترشيحات كانت لمصلحة شباب الأهلي.. كيف تعاملتم مع المباراة؟

لا توجد فوارق بالنسبة لي، لعبت لناديين من أكبر أندية الدولة واستفدت من اسميهما كثيراً، الفوارق فقط تكون في نوعية اللاعبين وفكر المدربين، لكن في النهاية تبقى كرة القدم هي لعبة واحدة في كل الأندية.