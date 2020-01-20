شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: الزمالك لم يفاوض وليد أزارو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقال أمير مرتضى، أزارو لاعب كبير، لكن كل ما قيل عن دخول الزمالك في مفاوضات مع اللاعب في هذه الفترة غير صحيح، مشددا على التركيز مع لاعبي الزمالك فقط حيث يضم الفريق افضل اللاعبين.

أشار المشرف على الكرة إلى أن الزمالك ليست لديه اماكن شاغرة في القائمة المحلية، خاصة أن الكونغولي كابونجو كاسونجو سيتواجد مع الفريق وهو المكان الوحيد المتاح للزمالك.

واختتم أمير مرتضي تصريحاته للموقع الرسمي بأن الزمالك سيحدد احتياجاته في نهاية الموسم وفقا للمتطلبات التي يحتاجها الجهاز الفني.

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وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي قد عقد جلسة مع أزارو من أجل تحديد مصير اللاعب الذي يرغب الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري فايلر رحيله لقيد المهاجم الجديد للفريق السنغالي آليو بادجي، وتراجع الأهلي عن فكرة بيع اللاعب بشكل نهائي لعدم وصول عرض يليق بقيمة اللاعب إضافة إلى تمسك الجماهير باللاعب عبر السوشيال ميديا وقرر النادي إعارة اللاعب على أن يتم مناقشة الامر نهاية الموسم.

وأبدى أزارو مرونة كبيرة في الخروج للإعارة في ظل التجاهل الشديد الذي يواجهه اللاعب من قبل فايلر وعدم الدفع به نهائيا، إلا أن أزارو رفض التجديد للأهلي قبل الخروج للإعارة بعدما عرض عليه ذلك سيد عبد الحفيظ، وبات أزارو أقرب للخروج معارا الى الدوري السعودي لمدة 6 شهور، وبات نادي الاتفاق السعودي هو الأقرب للحصول على خدمات اللاعب المغربي.

وظهر وليد أزارو بـ"جبيرة فى اليد" أثناء أداء تدريبات بالجرى حول الملعب عقب فقرة الجيم التى خضع لها على هامش مران الفريق أمس الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة ليكشف كواليس أزمته الأخيرة مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للمارد الأحمر، وشارك أزارو فى مران أمس بعدما غاب عن مران أمس الاول على خلفية أزمة مباراة طنطا الأخيرة بالدورى التى اعترض أزارو على عدم المشاركة فيها فتم تغريمه ماليا من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وخاض المهاجم المغربى مراناً فى الجيم قبل أن يؤدى فقرة الجرى حول الملعب عدة دقائق، وظهر أزارو وفى يده "جبيرة" نتيجة إصابته فى اليد عقب اعتراضه على خروجه من تشكيل مباراة طنطا