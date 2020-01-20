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موعد مباراة طلائع الجيش ضد الاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري الممتاز

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جدة - عمرو شويل يستضيف فريق طلائع الجيش نظيره الاتحاد السكندري في تمام الساعه الخامسة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة، علي ملعب  "إستاد جهاز العكسرية"، في إطار  منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز 2019/2020.

 

موعد مباراة طلائع الجيش ضد الاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري الممتاز

يدخل فريق الاتحاد السكندري المباراة في المركز الرابع برصيد 22 نقطة، بينما يأتي طلائع الجيش في المركز الرابع عشر برصيد 11  نقطة.

 

خاض الاتحاد السكندري  13 مباراة فاز في 6 وتعادل ف 4 وخسر في 3 ، فيما لعب طلائع الجيش 13 فاز في 2 وتعادل في5  وخسر في 6  .  

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موعد مباراة طلائع الجيش ضد الاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري الممتاز

 

يسعي الاتحاد السكندري الي تحقيق الفوز و خطف ثلاث نقاط غالية و البقاء في المربع الذهبي، بينما يحاول طلائع الجيش في الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية والهروب سريعا من منطقة الهبوط والدخول الي المنطقة المطمئنة وتحسين وضعه في البطولة.

 

 

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