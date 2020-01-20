اخبار الرياضه

افتتاح منشآت رياضية جديدة في الكويت

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم افتتاح منشآت رياضية جديدة في الكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

تشهد الكويتية عهدا جديدا، إذ تم العمل على إنهاء زمن المنشآت المتهالكة، تم افتتاح مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة تزامنا مع استضافة البطولة الآسيوية لكرة اليد .

Advertisements

ويتواكب المجمع مع المعايير الدولية ووصلت تكلفته الى ما يقارب ثلاثة وخمسين مليون دولار.

وتبحث الجماهير الكويتية عن المنشأة الحديثة كما اللاعبون، وهذا ما حدث في البطولة الآسيوية لكرة اليد عندما ملأت المدرجات وساهمت في نجاح الإستضافة .

وسيشهد فبراير المقبل الافتتاح الرسمي لصالة هوكي الجليد ويتبعها الكثير من المنشآت .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح منشآت رياضية جديدة في الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا