الزمالك يكشف رسمياً عن موقفه من التعاقد مع أزارو

علّق أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن موقف القلعة البيضاء من التعاقد مع مهاجم الأهلي المغربي وليد أزارو، وذلك بعد التقارير التي تحدثت عن إمكانية انتقال اللاعب إلى الفريق الأبيض.

ونفى أمير مرتضى، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، اليوم الأحد، دخول الزمالك في مفاوضات مع أزارو، مشيراً إلى أن الفريق حالياً يضم أفضل اللاعبين.

وأضاف أن الزمالك ليس لديه أماكن شاغرة في القائمة المحلية، مشيراً إلى أن الكونغولي كابونجو كاسونجو سيكون متواجداً مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وهو المكان الوحيد المتاح للزمالك.

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واختتم أمير مرتضي تصريحاته قائلاً إن الزمالك سيحدد احتياجاته مع نهاية الموسم، وذلك بحسب المتطلبات التي يحتاجها الجهاز الفني بقيدة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وذكرت وسائل إعلامية أن مدير الكرة بالأهلي سيد عبد الحفيظ عقد جلسة مع أزارو لتحديد مصير اللاعب الذي يرغب الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري فايلر رحيله لقيد المهاجم الجديد للفريق السنغالي آليو بادجي.

وتراجع الأهلي عن فكرة بيع أزارو بشكل نهائي لعدم وصول عرض يليق بقيمة اللاعب، بالإضافة إلى تمسك الجماهير باللاعب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قرر النادي إعارة اللاعب على أن يتم مناقشة الأمر مع نهاية الموسم.

ورفض أزارو التجديد للأهلي قبل الخروج للإعارة، حيث بات قريباً للانتقال معاراً إلى أحد أندية الدوري السعودي لمدة 6 شهور، وبات نادي الاتفاق السعودي هو الأقرب للحصول على خدمات اللاعب المغربي.