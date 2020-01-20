الاهلي يبتعد بالصدارة بالفوز على وصيفه المقاولون

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حقق الاهلي فوزه الثاني عشر تواليا منذ بداية الموسم بتغلبه على منافسه المباشر المقاولون العرب 2-صفر الاحد على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرةللدوري المصري لكرة القدم.

افتتح الأهلي التسجيل عن طريق حسين الشحات (20) واضاف البديل وليد سليمان الهدف الثاني (81) رافعا رصيده الي 36 نقطة في المركز الاول بالعلامة الكاملة فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 29 نقطة في المركز الثاني.

ضغط الاهلي من بداية المباراة سعيا لهدف التقدم قابله دفاع منظم من جانب لاعبي المقاولون لامتصاص حماس الضيوف.

واسفر ضغط الاهلي عن هدف التقدم عن الشحات بتسديدة قوية مرت على يمين محمود ابو السعود (20).

وتخلى لاعبو المقاولون عن حذرهم الدفاعي املا في ادراك التعادل وسنحت له فرصتان بواسطة محمد سالم والتونسي سيف الدين الجزيري لكن حارس الاهلي محمد الشناوي تصدى لمحاولتيهما.

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رد لاعبو الاهلي بهجمات مرتدة عن طريق النيجيري جونيور اجايي واحمد الشيخ استغلالا للمساحات التي خلفها اندفاع اصحاب الارض للهجوم.

وأشهر حكم المباراة احمد الغندور البطاقة الحمراء لمدافع الاهلي رامي ربيعه (74) لحصوله على الانذار الثاني ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين. لكن رغم النقص العددي في صفوفه نجح البديل وليد سليمان في اضافة الهدف الثاني للأهلي والسادس له هذا الموسم من عرضية عمرو السولية حولها رأسية من فوق ابو السعود داخل الشباك (81).

ملخص مباراة الاهلي والمقاولون العرب: