اونلاين | كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف ميسي رابط ماتش برشلونة BEIN مجانا

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كوول كورة، شاهد مباراة برشلونة وغرناطة في الدوري الإسباني، حيث يستضيف برشلونة نظيره غرناطة، في الجولة 20 من الدوري الإسباني لكرة القدم بملعب كامب نو في مدينة برشلونة، وتتجه أنظار عشاق برشلونة لملعب المباراة لمتابعة أولى مباريات المدرب الجديد كيكي سيتين.

Yalla kora ويسعى كيكي سيتين لتسجيل بداية قوية في الدوري الإسباني اليوم ضد غرناطة، واستعادة صدارة الليجا مجدداً بعد أن انتزعها ريال مدريد بالفوز أمس ضد أشبيلية بهدفين مقابل هدف.

Dawri plus, تبدأ أحداث المباراة في العاشرة مساء بتوقيت لقاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، التاسعة بتوقيت تونس والجزائر، الثامنة بتوقيت جرينتش، وتذاع على قناة bein sports hd3 والتي يمكنكم متابعة البث المباشر لها عبر تطبيق bein connect.

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Kora online , ومن المتوقع أن يبدأ سيتين بالمباراة بالأسماء التالية.

نيتو

روبيرتو - بيكيه - لونجليه - ألبا

بوسكيتس - راكيتيتش - دي يونج

ميسي - فاتي - جريزمان.

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