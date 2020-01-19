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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر النصر في أزمة بسبب نجوم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020
إسراء محمد
يعيش النصر السعودي حالياً أزمة كبري بسبب دخول ستة لاعيبين من نجوم الفريق إلي الفترة الحرة التي من خلالها يكونوا قادرين على التوقيع لأي ناد في أي لحظة.
حيث أكدت صحيفة الرياضية السعودية أن هؤلاء اللاعيبين سوف تنتهي عقودهم بنهاية شهر يناير الجاري وبالتالي يحق لهم التوقيع لأي فريق.
واللاعيبين هم ثلاثي حراسة المرمي براد جونز، وليد عبدالله، زيد البواردي، و البرازيليين بيتروس و مايكون، و عوض خميس.
يذكر أن النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد ثلاثون نقطة خلف الهلال المتصدر بفارق الأهداف.
الجدير بالذكر أن مايكون قادماً للعالمي منذ يناير الماضي على سبيل الإعارة من جالاتا سراي التركي، وسوف ينتهي عقده بنهاية يناير الجاري.
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