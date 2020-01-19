رياضة | فايلر يرد على تصريحات صالح جمعة ويكشف سبب استبعاده بالمباريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يرد على تصريحات صالح جمعة ويكشف سبب استبعاده بالمباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن إندهاشه من تصريحات صالح جمعة لاعب الفريق، خلال الساعات الماضية.

وحصل فايلر، على نسخة مُترجمة من حوار اللاعب وتصريحاته الصحفية، والتي شن فيها هجوم حاد على الجهاز الفني، بسبب استبعاده الدائم من المباريات.

وجاء إندهاش فايلر، خلال جلسة جمعته مع معاونيه في وجود عمرو مُحب المترجم، حيث أكد أنه لم يكن يضطهد اللاعب إطلاقًا وحاول مساعدته أكثر من مرة.

وأكد فايلر، أنه حاول أكثر من مرة عقد جلسة مع اللاعب، لمساعدته وإطراء بعض التعليمات عليه، من أجل الحصول على فرصة المشاركة بصفة أساسية.

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واختتم، أن اللاعب هو من أضر بنفسه ولم يلتزم بالتعليمات، ولذلك كان يخرج من قوائم المباريات، نافيًا أن يكون هناك أي اضطهاد ضده داخل الفريق.

وكان صالح جمعة غاب عن مران الفريق لأكثر من 5 أيام متواصلة، وأكد خلال تصريحات صحفية، أن غيابه بسبب المعاملة السيئة التي يتلقاها من جانب الجهاز الفني.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب، مساء اليوم على ملعب السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.