رياضة | هداف البوندزليجا على رأس اهتمامات ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هداف البوندزليجا على رأس اهتمامات ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي ليفربول الإنجليزي في سباق التعاقد مع النجم الدولي الألماني ومهاجم فريق لايبزج تيمو فيرنر، لضمه في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقاً لصحيفة ميرور البريطانية، فإن نادي ليفربول الإنجليزي يرصد مبلغ 60 مليون جنيه إسترليني، لضم هداف الدوري الألماني.

وإنضم الريدز لفريقي ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي، الطامعان في خدمات فيرنر في الفترة المقبلة، لا سيما بعد تألق اللاعب الملفت للنظر هذا الموسم.

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وعبثاً حاولت إدارة البلوز ضم فيرنر في الميركاتو الشتوي الجاري، إلا أن النادي الألماني رفض فكرة التخلي عن فيرنر في الوقت الحالي، في ظل إستمرار النادي على قمة الدوري الألماني، وتواجده في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث سيصطدم بتوتنهام الإنجليزي في فبراير المقبل.

كما يلقى اللاعب إهتماماً كبيراً من ريال مدريد الإسباني، لضمه في الصيف المقبل، كقائد مستقبلي لهجوم النادي الملكي خلفاً للمخضرم كريم بنزيما.

ويحتل صاحب الـ 23 عاماً صدارة هدافي البوندزليجا برصيد 20 هدفاً من 18 مباراة حتى الآن.

ويمتلك فيرنر شرطاً جزائياً في تعاقده يتراوح بين 30 إلى 60 مليون يورو، يعتمد على مدى آداء اللاعب مع فريقه.