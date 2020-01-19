شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العدالة يضم رسميا المالي تراوري من ميتز الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020 اعلن نادي ​العدالة السعودي​ التعاقد مع المالي ​آداما تراوري​ لتدعيم صفوفه قادما من نادي ​ميتز الفرنسي​ ليكون ثالث صفقاته الاجنبية خلال فترة الانتقالات الشتوية .

Advertisements وحسب صحيفة الرياضية فإن نادي العدالة وقع مع تراوري ( 24 عاما) بنظام الإعارة لمدة 6 أشهر مع أفضلية التمديد لينضم الى الثنائي النيجيري ​جون أوغو​ و المصري ​احمد مصطفى​ . واحترف تراوري في صفوف ميتز الفرنسي منذ عام 2018 قادماً من نادي ​مازيمبي​ ويلعب في مركز الوسط الهجومي. ويحتل العدالة المركز 15 ما قبل الاخير في ترتيب دوري المحترفين برصيد 9 نقاط بفارق نقطة عن المتذيل ضمك .

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