شكرا لقرائتكم منتخب الكاراتيه يشارك بمنافسات بطولة البريميرليج للكاراتيه فى باريس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشارك منتخب الكاراتيه فى منافسات بطولة البريميرليج للكاراتيه ، والتى تقام فى الفترة من 21 الى 27 يناير الجارى بباريس فى فرنسا .

وتضم قائمة المنتخب 13 لاعب ولاعبة ، مقسمين الى 5 لاعبات وهن جيانا فاروق و ياسمين حمدى ، و رضوى سيد ، و سارة عاصم ، بالإضافة إلى فريال أشرف ، وعلى مستوى الاولاد على الصوى ، و أحمد أشرف ، و عبد الله ممدوح، عبد الله هشام ، و على الكومى، واسلام احمد بالإضافة إلى يوسف أشرف .

ويرافق البعثة سامح الشبراوى رئيسا للبعثة ، هانى قشطة ، و مصطفى ابراهيم مدربان ، و عماد السرسى ، و طارق رجائى حكمان.

ويشارك فى البطولة المدرب محمد عبد الرجال جودة على نفقة الشركة الراعية ، و اللاعبات سهيلة أحمد ، و ريم أحمد على نفقتهما الخاصة .

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وأقام اتحاد الكاراتيه حفلا لتكريم لاعبى منتخب الناشئين و الشباب وتحت 23 سنة ، الذى توج ببطولة العالم ، التى أقيمت فى تشيلى الشهر الماضى ، كما يتم تكريم منتخب الكبار ، الذى شارك فى الجائزة الكبرى بأسبانيا .

كما حضر محمد الكردى ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة عقب أعتذر أشرف صبحى نظرا لتواجده فى الغردقة .

وتوج منتخب الكاراتيه بلقب بطولة العالم لمنتخبات الناشئين والشباب تحت 21 سنة فى منافسات بطولة العالم التى أقيمت فى تشيلى خلال الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر الماضى، بعد حصده 19 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 7 ذهبيات 4 فضيات و8 برونز ليتصدر الفراعنة ترتيب الدول المشاركة فى البطولة، وتسطر البعثة تاريخًا جديدًا فى الإنجازات المصرية التى تم تحقيقها فى المحافل الدولية .

وجاء التتويج لأبطال الكاراتيه بعد أن تصدرت مصر ترتيب الدول المشاركة برصيد 19 ميدالية متنوعة، عن طريق قائمة الشرف التى استطاعت أن تتفوق على تركيا التى جاءت فى المركز الثانى وبفارق 3 ذهبيات عن البعثة المصرية، حيث حقق لاعبو تركيا 4 ذهبيات فقط من بين 15 ميدالية تم تحقيقها