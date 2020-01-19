شكرا لقرائتكم خبر عن «ليفربول إيكو»: النادي يخصص غرفة للصلاة لـ«صلاح» و«ماني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخصص نادي ليفربول الإنجليزي غرفة للصلاة داخل مقر تدريباته في ميلوود، من أجل السماح للاعبين مثل محمد صلاح وساديو ماني بممارسة شعائرهما الدينية.

وحسب صحيفة «ليفربول إيكو»، البريطانية، فإن النادي قد خصص غرفة في ميلوود على غرار الغرفة المتواجدة في ملعب أنفيلد للجماهير، والتي يسمح لجميع الحاضرين في الاستاد بممارسة شعائرهم الدينية والصلاة بداخلها بصرف النظر عن الديانة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الغرفة المتواجدة في مركز التدريب يستخدمها الثنائي محمد صلاح وساديو ماني للصلاة، كما يتردد عليها الهولندي جورجينيو فينالدوم، والمعرف عنه تدينه، للقراءة والتأمل، كذلك يستخدمها بعض اللاعبين الآخرين لكن بشكل أكثر خصوصية.

وأوضحت الصحيفة أن النادي قرر عدم الذهاب إلى المباريات مبكرًا للسماح للاعبيه بالصلاة وممارسة الشعائر التي يريدونها قبل التوجه إلى الملعب، كما أدرجت هذا ضمن جدول تحضيرات الفريق للمباريات كفترة مثل فترة التدليك وفترة الإحماء.

وأكد التقرير أنه رغم ذلك لم يطلب أبدًا «صلاح» أو «ماني» تغيير مواعيد التوجه إلى المباريات، لكنهما يضعان شعائرهما الدينية ضمن أهم تحضيراتهما للمباريات.