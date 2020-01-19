رياضة | أتلتيكو مدريد يحدد هذا الثنائي في حال فشل صفقة كافاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أتلتيكو مدريد يحدد هذا الثنائي في حال فشل صفقة كافاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن نادي أتلتيكو مدريد يستعد للهجوم على الثنائي أليكسندر لاكازيت مهاجم فريق أرسنال، أو باكو ألكاسير لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

وأفادت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن النادي الإسباني يسعى للتعاقد مع لاكازيت أو ألكاسير في حالة فشل التعاقد مع الأوروجوياني إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان.

وينتهي تعاقد كافاني مع باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الحالي، حيث يعد هدفًا للعديد من الأندية أبرزها مانشستر يونايتد.

الصحيفة أضافت بأن أتلتيكو مدريد سيقوم بالهجوم على لاكازيت أو باكو ألكاسير لضم أحدهما في حال فشل التعاقد مع كافاني.

وكان أتلتيكو مدريد قد تلقى الخسارة مساء أمس السبت على يد مضيفه إيبار بهدفين دون رد في الجولة العشرين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".