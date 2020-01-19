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نتيجة مباراة الأهلي والمقاولون العرب فى الدوري المصري

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سامي مصطفى 0 تبليغ

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يدخل النادي الأهلي اختباراً صعباً في رحلة الحفاظ على بطولة ، حينما يلتقي المقاولون العرب مساء اليوم الأحد 19-1-2020، ضمن منافسات الجولة الـ 14 فى الدوري المصري والمؤجلة من يوم 10-1-2020 على ستاد السلام.

تنطلق مباراة الاهلي والمقاولون العرب اليوم فى تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت مكة، 17:30 بتوقيت جرينتش.

يدخل المارد الأحمر مباراة اليوم مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 33 نقطة من 11 مباراة خاضها في المسابقة المحلية ويُعد الأهلي الأقوى هجومياً بعدما سجل 33 هدفاً ودخل مرماه هدفين فقط ولم يتعادل الاهلي أو يخسر أي مباراة.

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فيما يحتل المقاولون المركز الثاني بـ29 نقطة من أجمالي 13 مباراة خاضها حتى الأن وسجل المقاولون 18 هدف وسكنت شباكه 8 أهداف، وفاز المقاولون العرب في 9 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما.

ويدخل الأهلي مباراة الليلة طامحاً في الفوز من أجل مواصلة النتائج الرائعة محلياً وكذلك الاستعداد القوي للاختبار الأهم والأقوى أمام النجم الساحلي التونسي الأحد المقبل في دوري أبطال أفريقيا.

في المقابل يدخل عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب، اللقاء بمعنويات عالية، بعدما حقق فوزاً كبيراً في مباراة الجولة الماضية على حساب نادي مصر بنتيجة 3/1.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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