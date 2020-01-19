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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نابولي يواصل الانهيار في الدوري الإيطالي بالخسارة من فيورنتينا
الأحد 19 يناير 2020
الخليج 365
واصل فريق نابولى نتائجه السلبية، بتلقيه الخسارة الثالثة على التوالى فى الدوري الإيطالي، أمام ضيفه فريق فيورنتينا، بنتيجة 0 – 2، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء السبت، على ملعب "سان باولو"، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي.
أنهى فيورنتينا الشوط الأول من المباراة متقدما بهدف سجله فيدريكو كييزا، فى الدقيقة 26، من تسديدة زاحفة على يمين حارس فريق نابولى.
وفى الشوط الثانى، أضاف دوسان فالهوفيتش، هدف الفيولا الثانى فى شباك فريق الجنوب الإيطالي، بالدقيقة 74 من زمن اللقاء، من تصويبة قوية سكنت على يمين حارس نابولى.
وفشل نابولى فى تحقيق الفوز بالكالتشيو، منذ تغلبه على مضيفه فريق ساسولو، بنتيجة 2 – 1، فى الجولة السابعة عشر، يوم 22 من شهر ديسمبر الماضى.
وتوقف رصيد نابولى، عند 24 نقطة فى المركز الحادى عشر، وتساوى مع فيورنتينا، بنفس عدد النقاط فى المركز الثانى عشر، بفارق الأهداف، بينما يتصدر يوفنتوس برصيد 48 نقطة.
وتستكمل مباريات الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي، الأحد، بإقامة 6 مباريات، أهمها ميلان مع أودينيزي، ليتشي مع إنتر ميلان ويوفنتوس يستضيف بارما. وتختتم الجولة مساء بعد غد الاثنين بلقاء أتلانتا مع سبال.
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