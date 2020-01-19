شكرا لقرائتكم خالد الدوخي يكشف أخطاء حكام مباراتي كأس الملك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كشف خالد الدوخي، مقيم الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن حكم مباراة الفتح وأبها أخطأ في 4 حالات خلال مواجهتهما في ربع نهائي كأس الملك يوم السبت.
وأوضح الدوخي خلال نشرة الرياضة في "العربية" : لم تكن هناك مخالفة على مهاجم الوحدة أمام الأهلي، وجزائية الأهلي المحتسبة كانت صحيحة.
وخلال تقييمه حالات مباراة الفتح وأبها، أضاف: إلغاء هدف أبها كان صحيحا واحتساب الجزائية أيضا، فيما لم يوفق الحكم في عدم احتساب ركلة جزاء أخرى لأبها.
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