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خالد الدوخي يكشف أخطاء حكام مباراتي كأس الملك

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كشف خالد الدوخي، مقيم الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن حكم مباراة الفتح وأبها أخطأ في 4 حالات خلال مواجهتهما في ربع نهائي كأس الملك يوم السبت.

وأوضح الدوخي خلال نشرة في "العربية" : لم تكن هناك مخالفة على مهاجم الوحدة أمام الأهلي، وجزائية الأهلي المحتسبة كانت صحيحة.

وخلال تقييمه حالات مباراة الفتح وأبها، أضاف: إلغاء هدف أبها كان صحيحا واحتساب الجزائية أيضا، فيما لم يوفق الحكم في عدم احتساب ركلة جزاء أخرى لأبها.

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