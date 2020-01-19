خالد الدوخي يكشف أخطاء حكام مباراتي كأس الملك

كشف خالد الدوخي، مقيم الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن حكم مباراة الفتح وأبها أخطأ في 4 حالات خلال مواجهتهما في ربع نهائي كأس الملك يوم السبت.

وأوضح الدوخي خلال نشرة الرياضة في "العربية" : لم تكن هناك مخالفة على مهاجم الوحدة أمام الأهلي، وجزائية الأهلي المحتسبة كانت صحيحة.

وخلال تقييمه حالات مباراة الفتح وأبها، أضاف: إلغاء هدف أبها كان صحيحا واحتساب الجزائية أيضا، فيما لم يوفق الحكم في عدم احتساب ركلة جزاء أخرى لأبها.