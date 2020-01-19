Live| بث مباشر ليفربول ومانشستر يونايتد يلا شوت Yalla shoot رابط مشاهدة سريع لايف .. الديربي بدون تقطيع

بث مباشر ليفربول ومانشستر يونايتد يلا شوت Yalla shoot كورة اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ومان يونايتد اليوم، يحل فريق اليونايتد على ملعب الأنفيلد ليكون ضيفا ثقيلاً وصعبا على متصدر جدول ترتيب الدوري الانجليزي ليفربول وذلك ضمن منافسات مباريات الأسبوع الـ23 من البريميرليج، ويملك الريدز في جعبته حتى الآن 61 قد جمعهابعد خوضه 21 مباراة هذا الموسم، لكونه قد فاز في 20 مباراة وتعادل في واحدة فقط وتصادف كونها أنها مع منافسه اليوم والتاريخي القادم من مدينة مانشستر.

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يلا شووت بث مباشر ليفربول Kora live كورة لايف رابط مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الاسطورة ليفربول، وتحدث “مومو” محمد صلاح على الأهمية البالغة لمباراة الديربي بين فريقه والضيوف “مان يونايتد”، حيث تعتبر أنها لقاء القمة الأبرز في هذه الجولة اليوم الأحد بعد نهاية مباريات السبت أمس بتعادل السيتي وابتعاده أكثر وأكثر عن المنافسة، مشيرا إلى أن مدرب الريدز -كلوب- دائما مايبحث عن ايجاد دوافع جديدة لهم وأكد أن اليونايتد كان موفقا بعدما فرض التعادل على ليفربول في الدور الأول.

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كورة ستار يلا شوت ليفربول بث مباشر، نقدم لكم رابط البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بدون تقطيع كورة اون لاين، وتحدث صلاح وأكمل أنه يتمنى أن يتمتع فريقه بنفس المستوى في مباراة اليوم وأن يكونوا في قمة التركيز الكافي للحصول على النقاط الثلاث في اللقاء وعن التعادل في اللقاء الأول أكد انه كان جيدا من الفريقين، وأتيحت للريدز فرص جيدة لكن لم يقوموا باستغلالها جيدا وهو ما تسبب في فقدان النقطتين الوحيدتين حتى الآن لكنهم كانوا موفقين في الحصول على نقطة التعادل.

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