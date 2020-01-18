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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيموبيلي يطارد ميسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020
واصل فريق لاتسيو الإيطالي موسمه الرائع وحقق انتصار مميز، على نظيره سامبدوريا بنتيجة خمسة أهداف لهدف، حتى يكون بالمرتبة الثالثة.
وحقق لاتسيو فوزه بقيادة المدير الفني "إنزاجي" بفضل ثلاثية شيرو إيموبيلي فوزا ساحقا، ولكن تلك الثلاثية لم تكن لتطارد فقط الوصيف إنتر ميلان، بل كان هناك الأرجنتيني ليونيل ميسي وصراع غير مباشر بين النجمين.
نجح شيرو إيموبيلي بتلك الثلاثين، في أن يصبح من أكثر اللاعبين أصحاب التسجيل لأكثر من مناسبة في لقاء واحد خلال المواسم الثلاث برصيد ١٨ مرة، بينما كان صاحب النصيب ب٢١ مناسبة.
من ناحية أخرى فقد نجح لاتسيو بتسجيل فوزه الحادي عشر تواليا، حتى يزامل فيق يوفنتوس والإنتر ميلان كذلك نابولي وروما، ضمن قائمة الفرق صاحبة الانتصار بأكثر من عشرة مواجهات متتالية.
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