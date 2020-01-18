اخبار الرياضه

إيموبيلي يطارد ميسي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيموبيلي يطارد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020

واصل فريق لاتسيو الإيطالي موسمه الرائع وحقق انتصار مميز، على نظيره سامبدوريا بنتيجة خمسة أهداف لهدف، حتى يكون بالمرتبة الثالثة.

Advertisements

وحقق لاتسيو فوزه بقيادة المدير الفني "إنزاجي" بفضل ثلاثية شيرو  إيموبيلي فوزا ساحقا، ولكن تلك الثلاثية لم تكن لتطارد فقط الوصيف إنتر ميلان، بل كان هناك الأرجنتيني ليونيل ميسي وصراع غير مباشر بين النجمين.

نجح شيرو إيموبيلي بتلك الثلاثين، في أن يصبح من أكثر اللاعبين أصحاب التسجيل لأكثر من مناسبة في لقاء واحد خلال  المواسم الثلاث برصيد ١٨ مرة، بينما كان صاحب النصيب ب٢١ مناسبة.

من ناحية أخرى فقد نجح لاتسيو بتسجيل فوزه الحادي عشر تواليا، حتى يزامل فيق يوفنتوس  والإنتر ميلان كذلك نابولي وروما، ضمن قائمة الفرق صاحبة الانتصار بأكثر من عشرة مواجهات متتالية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيموبيلي يطارد ميسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا