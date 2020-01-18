شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يعتمد اتفاقية تطبيق الـ VAR في الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ومن المقرر أن يتم الكشف عن كافة التفاصيل خلال الأيام القادمة، والإعلان الرسمي عن موعد تطبيق تقنية الفار بالدورى الممتاز بما يكفل للكرة المصرية نقلة نوعية تاريخية وضمانة حقيقية للارتقاء بها.

وكان اتحاد الكرة قد اتخذ سبيل التأجير التمويلى ينتهى بالبيع والذى يضمن أن تؤول كل الأصول لملكية اتحاد الكرة فى نهاية مدة التنفيذ ليكون المشروع كله بأصوله وبكل ما أنفق عليه ملكا خالصا لاتحاد الكرة، وبما يعظم الأصول الثابتة للاتحاد .

Advertisements

أعلنت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، وصول الدفعة الأولى من الأجهزة الخاصة بتطبيق تقنية الفار فى الدورى المصرى بداية من الدور الثانى الذى ينطلق أواخر شهر فبراير المقبل، وشهدت الفترة الأخيرة جهودا كبيرة من وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة من أجل إنهاء الاتفاق مع الشركة الإسبانية التى ستتولى تطبيق التقنية فى الملاعب المصرية، بعد الحصول على موافقة وزارة الشباب والرياضة فى هذا الشأن.

ويتحمل اتحاد الكرة تكلفة تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى بالكامل، بعد رفض عدد كبير من أندية الدورى الممتاز تحمل جزءًا من تكلفة التقنية، بداية من الدور الثانى للدورى، وأرجعت الأندية رفضها لكثرة الأعباء المالية عليها هذا الموسم، بجانب اقتناعها بضرورة أن يتحمل اتحاد الكرة التكلفة بالكامل باعتباره المسئول عن تنظيم البطولة، إلى جانب حصوله على عائد مادى من بث مباريات الدورى.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن تكلفة تطبيق الـ "VAR" بالدورى المصرى ستصل لمليون يورو فى الموسم الواحد، ما يعادل 18 مليون جنيه مصرى تقريبًا، بواقع 3 آلاف يورو فى المباراة الواحدة تقريبا، وذلك فى حال استئجار الأجهزة وليس شرائها.