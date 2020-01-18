شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات عماد النحاس أمام الأهلي: إخفاقات متكررة وفوز وحيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه النادي الأهلي نظيره المقاولون العرب، مساء غدًا الأحد، ضمن منافسات مباريات الجولة الـ14 من منافسات الدوري المصري.

ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد 33 نقطة، بفارق 4 نقاط عن وصيفه المقاولون العرب، مع تبقي مباراتين مؤجلتين للمارد الأحمر. وتعتبر هذه هي المواجهة الـ12 للشياطين الحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر، الذي يحاول أن يحافظ على سلسلة انتصاراته بلا هزيمة منذ انطلاقة الدورى الممتاز للموسم الجارى 2019-2020، وفي المقابل يسعى المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس لتحقيق انتصارًا يقربه من صدارة الدوري، ليصبح الفارق نقطه وحيده، بعدما خاض الفريق 13 مواجهة، نجح خلالها في الفوز بتسع مباريات، كأكثر فريق فوزًا في المسابقة بعد الأهلي.

وبالرغم من مسيرة «النحاس» الحافلة مع الأهلي كلاعب، إلا أنه يملك سجلًا من الإخفاقات في مواجهاته أمام الشياطين الحمر كمدرب مع جميع الأندية التي تولى قيادتها، إذ التقى فريقه السابق في 8 مناسبات، ولم ينجح في تحقيق الفوز سوى في مباراة واحدة فقط وتعادل في أخرى.

وكانت أولى مواجهات مدرب المقاولون الحالي أمام الأهلي حين تولى القيادة الفنية لأسوان في ديسمبر 2015، وفاز الأهلي في هذه المباراة بثلاثية مقابل هدف وحيد.

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واصطدم «النحاس»، أثناء قيادتة لأسوان، مع الأهلي في مباراتين آخرتين، حقق الأهلي في إحداهما الفوز برباعية نظيفة، وانتهت المباراة الأخرى بانتصارالأهلي بنتيجه2-0.

كما واجه «النحاس» الأهلي، كمدير فني للشرقية في موسم 2016/2017، ونجح في فرض نتيجة التعادل 1-1، فيما جاءت مواجهته الخامسة أمام المارد الأحمر أثناء قيادته لنادي الرجاء في موسم 2017/2018، وانتهت بفوز أهلاوي جديد برباعية مقابل هدف واحد.

وجاءت مغامرة «النحاس» قبل الأخيرة مع فريق طنطا قبل توليه القيادة الفنية للمقاولون، والتقى خلالها الأهلي في مباراة انتهت بهزيمة فريقه بنتيجة 2-1.

وشهد الموسم الماضي مواجهتين بين «النحاس»، كمدير فني للمقاولون، والأهلي لينجح في قيادة «ذئاب الجبل» لتحقيق الفوز بهدف نظيف في الدور الأول، إلا أنه عاد لنتائجه السلبية أمام فريقه السابق في الدور الثاني ليخسر فريقه بنتيجة 3-1.

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تم نشر هذا الموضوع للكاتب ضمن برنامج تدريب المصري اليوم