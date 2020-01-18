شكرا لقرائتكم خبر عن «كوليبالي» على رادار باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، لاعب نابولي الإيطالي، على رادار نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحسب صحيفة «فوت ميركاتو» الفرنسية، فإن دخول قائد دفاع الفريق الباريسي تياجو سيلفا سنته الأخيرة مع الفريق في 2020، يجعل المدير الفني الألماني توماس توخيل وإدارة سان جيرمان يحثون عن بديل، وهو ما وجدوه في «كوليبالي».

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ويمتلك «كوليبالي» قدرات قيادية على أرض الملعب وكذلك يتميز بالقوة في اللعب وهو ما يبحث عنه المدرب الألماني لبطل الدوري الفرنسي.

وحسب التقرير الفرنسي، فإن العقبة التي قد تقف أمام إتمام الصفقة ستكون المفاوضات مع رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس، الذي أعلن سابقًا أن لاعبه لن يرحل بمبلغ أقل من 150 مليون يورو.

وأشارت التقارير أيضًا إلى عرض باريس سان جيرمان لراتب يبلغ 12 مليون يورو سنويًا على «كوليبالي»، كما لفت إلى عدم ممانعة اللاعب العودة للعب في فرنسا بعد تجربته السابقة مع ميتز.