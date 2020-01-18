شكرا لقرائتكم 11 مليون جنيه تفسد انتقال أزارو للسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكدت تقارير سعودية اليوم السبت، فشل مفاوضات رحيل وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي إلى صفوف الاتفاق السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

واقترب وليد أزارو من الرحيل عن الأهلى بعدما تعاقد الأحمر مع السنغالى أليو بادجى، بالإضافة لخروج المغربى من حسابات السويسرى رينيه فايلر.

وقرر الأهلي تجميد مهاجمه المغربي وليد ازارو من التدريبات الجماعية للفريق الكروي نهائيا حتى رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بسبب الخلافات التي نشبت بينه وفايلر المدير الفني قبل مباراة طنطا الماضية بالدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية كبيرة على المهاجم المغربي بسبب اعتراضه على قرارات الجهاز الفني.

وشارك أزارو مع الأهلى في الدورى المصرى 60 مباراة، سجل خلالها 26 هدفا وصنع 10 أهداف أخرى، و25 لقاء فى دوري أبطال افريقيا سجل 11 هدفا وصنع 6 أخرى، وفي كأس مصر لعب 3 مباريات سجل 3 أهداف.

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وكشفت صحيفة الرياضية السعودية عن وجود تغييرات في المفاوضات تسببت في إيقاف مفاوضات رحيل وليد أزارو إلى الدوري السعودي وتحديدًا لفريق الاتفاق.

وكشفت الصحيفة عن سببين أديا إلى فشل المفاوضات، الأول هو وكيل أعمال وليد أزارو الذي قام بالمغالاة في المطالب المادية الخاصة باللاعب المغربي، بعدما توصل الاتفاق مع وكيل أزارو لصيغة اتفاق في البداية لاستعارة المهاجم المغربي لنهاية الموسم مقابل 500 ألف دولار، ولكن بعد الاتفاق فوجئت إدارة النادي برفع المطالب إلى مليون و200 ألف دولار وهو ما عطل المفاوضات.

أما السبب الثاني فهو رفض اللاعب السنغالي سليمان دوكارا مهاجم الفريق حلول فسخ عقده، حيث اشترط الحصول على إجمالي مستحقاته في الفترة المتبقية من عقده مع النادي أو احضار عرض يوفر له راتبًا ممثلًا لما يتحصل عليه في نادي الاتفاق حتى يوافق على الرحيل.

ويسعى الاتفاق إلى التخلص من راتب دوكارا الضخم أولًا حتى يتمكن من توفير سيولة لتحمل كلفة ضم لاعب أجنبي جديد، بحسب المصادر الخاصة بجريدة الرياضية السعودية.

وكان وليد أزارو قد ظهر في تدريبات المارد الأحمر اليومية عصر أمس الجمعة مجبس اليد بعد غيابه عن مران أول أمس الخميس.