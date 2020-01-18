عبدالعزيز الفيصل: النسخة المقبلة من رالي داكار ستشهد تطويراً للفعاليات

أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أن رالي داكار 2020 حقق نجاحا باهرا في نسخته الأولى المقامة في السعودية، مضيفا أن المشاهدات الحالية تخطت مسابقة العام الماضي.

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وفي مقابلة مع "العربية" أوضح رئيس الهيئة "رالي داكار حقق نجاحا كبيرا في السعودية، كما أنه حقق نسبة مشاهدات أعلى من العام الماضي، وحظي باهتمام منظمات دولية رياضية".

وأضاف قائلا "كنا نتمنى عدم وجود حوادث في السباق لكنها كانت قليلة، وأرى أن مرحلة الربع الخالي كانت صعبة على المتسابقين، وأعتقد بأننا اكتسبنا خبرة كبيرة في نسخة داكار الأولى".

واختتم الفيصل قائلا "في النسخة المقبلة سيرتفع حجم التنسيق لتطوير الفعاليات المرافقة للرالي، كما سيتم تنظيم برامج للسياح للتنقل مع الرالي في النسخة المقبلة".