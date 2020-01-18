شكرا لقرائتكم ألافيس ينتزع فوزاً صعباً من ليفانتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - انتزع فريق ديبورتيفو ألافيس فوزاً صعباً من مضيفه ليفانتي 1 - صفر خلال المباراة، التي جمعتهما يوم السبت في المرحلة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ويدين ألافيس بالفضل في هذا الفوز للاعبه أليكس فيدال الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64.
ورفع ألافيس رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع عشر، وتجمد رصيد ليفانتي عند 26 نقطة في المركز الحادي عشر.
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