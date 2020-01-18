الاتحاد الآسيوي يلزم الأندية الإيرانية باللعب على أرض محايدة في دوري أبطال آسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أكد الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن الاتحاد الآسيوي فرض على أنديته خوض مبارياتها المقررة على ملاعبها ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا على أرض محايدة، دون أن يكشف الأسباب.



وجاء في بيان نشر على موقع الاتحاد الإيراني أن "الاتحاد تلقى خطابا أمس من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم... يعلن فيه عن إقامة مباريات دوري أبطال آسيا، التي من المقرر أن تستضيفها الأندية الإيرانية، في بلدان محايدة".

وتاب أن اجتماعا استثنائيا تم على الفور لمعالجة الموقف، وسيتم استشارة مديري الأندية الأربعة التي تمثل إيران في البطولة اليوم السبت، في إشارة إلى فرق برسيبوليس وسيباهان (يشاركان مباشرة في دور المجموعات) واستقلال طهران وشهر خودرو (يشاركان اعتبارا من الدور التمهيدي الثاني).

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وذكر الاتحاد أنه "سيتم الإعلان عن الموقف النهائي للأندية الإيرانية والاتحاد في الأيام التالية"، من دون أن يوضح السبب الذي يقف خلف قرار حظر إقامة مباريات دوري الأبطال في الأراضي الإيرانية.

ولم يوضح الاتحاد الإيراني في بيانه أسباب هذه الخطوة، كما أن الاتحاد الآسيوي لم يعلن عنها بشكل رسمي، لكن المنطقة شهدت توترا سياسيا وعسكريا في الأيام الماضية بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في الثالث من الشهر الحالي بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد.

وردت إيران في الثامن منه بإطلاق صواريخ باليستية استهدفت قاعدتين عسكريتين في غرب العراق وشماله يتواجد فيهما جنود أمريكيون. وفي اليوم نفسه، أسقطت إيران "عن طريق الخطأ" بواسطة صاروخ طائرة بوينغ تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعيد إقلاعها من طهران.

وأدت كارثة الطائرة إلى مقتل 176 شخصاً هم جميع من كانوا على متنها، ومعظمهم إيرانيون وكنديون