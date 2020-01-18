الدوري الإنجليزي ينصح حكامه بـ"الفار" قبل منح البطاقة الحمراء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الدوري الإنجليزي ينصح حكامه بـالفار قبل منح البطاقة الحمراء
السبت 18 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
نصح الدوري الإنجليزي حكامه باستخدام الشاشات الموجودة على جانب الملعب قبل منح البطاقة الحمراء للاعبين.
على مدار 22 جولة من الدوري الإنجليزي باستخدام تنقية حكم الفيديو المساعد (فار)، لم يلجأ الحكام إلى الشاشات في أي مناسبة لمشاهدة الإعادة بعد إبلاغهم باستخدامها بشكل مقتصد.
وعوضا عن هذا، اعتمد الحكام على إشارات من غرفة التحكم في تقنية الفار.
ولكن المسؤولين في اجتماع لمسؤولي الدوري ذكروا الحكام بأنه يجب عليهم الرجوع إلى ما يطلق عليها "منطقة مراجعة الحكم" قبل منح اللاعبين البطاقة الحمراء بعد البطاقة الصفراء.
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