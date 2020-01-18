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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الاتحاد الآسيوي يقرر حرمان أندية إيران من استضافة مباريات دوري الأبطال
السبت 18 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
تلقى الاتحاد الإيراني لكرة القدم الجمعة، خطابًا رسميًا من الاتحاد الآسيوي يعلن فيه الأخير أنه قرر منع إقامة مباريات الفرق الإيرانية على أرضها في دوري أبطال آسيا.
ومن المتوقع أن يصدر الموقف النهائي للاتحاد الإيراني لكرة القدم خلال الأيام القادمة، ردا على قرار الاتحاد الآسيوي.
وتعود أسباب المنع بعد التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة، وفي أعقاب إسقاط إيران لطائرة مدنية أوكرانية تسببت في مقتل 176 راكبا كانوا على متنها.
كانت السلطات الإيرانية قد سمحت للنساء بشراء تذاكر، وحضور مباراة لكرة القدم بأعداد كبيرة، وذلك لأول مرة منذ عقود بتعليمات من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".
ورغم السماح للسيدات الأجنبيات في إيران بحضور المباريات إلا أن الإيرانيات غير مسموح لهن بدخول الملاعب لمشاهدة مباريات الرجال منذ عام 1979.
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