’’نفسيتي تعبت من فايلر‘‘.. صالح جمعة يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل أزمته مع المدرب السويسري.. واللاعب يرحل عن القلعة الحمراء

كتب: ضياء السقا

خرج صالح جمعة، لاعب وسط الأهلي عن صمته، مهاجما السويسري فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، قائلا: "بيعاملني بشكل سيئ، ويقوم دائما باستبعادي من القائمة ومن التقسيمة في التدريبات ولا أعلم السبب".

ولم يتواجد اللاعب في قائمة المباريات منذ تولي فايلر المسئولية رغم عدم معاناته من أي إصابة، مما يشير إلى اقتراب رحيله عن القلعة الحمراء.

وقال صالح في تصريحات لموقع "فالجول"، إنه سيعقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، لمعرفة مصيره غدا، مؤكدا: "لن أؤجل الموقف نهائيا".

وعن سبب غيابه عن تدريبات الفريق دون إذن، كشف اللاعب: "حالتي النفسية سيئة للغاية وغير قادر حتى على حضور التدريبات، وقمت بإغلاق الهاتف لمدة طويلة بسبب حالة الحزن الكبيرة التي اعاني منها".

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وأكد صالح جمعة: "كل ما يُقال عني ليس صحيحا على الإطلاق.. وزني طبيعي وليس زائدا ومن يتهمني بعدم الانضباط يُروج للشائعات فقط".

وحرص لاعب الوسط على توجيه رسالة لجماهير الأهلي، قائلا: "هناك دائما من يحاول الوقيعة بيني وبينكم ويتعمد تشويه صورتي أمامكم ويحاول تحريضكم ضدي".

وتابع: "بريء من أي صورة سلبية تنقل عني. سأظل دائما وأبدا عاشقا للنادي الأهلي وتحت أمره في كل شيء".

وكان سيد عبد الحفيظ قد فرض غرامة على صالح جمعة، وفقا للائحة النادي بعد غيابه عن مران الفريق دون الحصول علي اذن، فضلا عن اعتراض علي خروجه من حسابات فايلر.