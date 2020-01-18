الامارات | الإسباني ساينز بطلاً لـ «رالي داكار» للمرة الثالثة

شكرا لقرائتكم خبر عن الإسباني ساينز بطلاً لـ «رالي داكار» للمرة الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز الإسباني كارلوس ساينز (ميني)، أمس، لقب النسخة الـ42 من رالي دكار الصحراوي، التي أقيمت في السعودية للمرة الأولى، وذلك في ختام المرحلة الـ12 الأخيرة بين حرض والقدية.

وهي المرة الثالثة التي يتوج فيها ساينز (57 عاماً) بلقب رالي دكار في مسيرته الاحترافية بعد عامي 2010 و2018.

وفرض ساينز سيطرته على النسخة الحالية اعتباراً من المرحلة الثالثة، حيث انتزع الصدارة، وتشبث بها حتى المرحلة الأخيرة، محرزاً المركز الأول في اربع مراحل، لينهي المسافة الإجمالية للرالي التي بلغت 7800 كلم في الريادة.

واستفاد ساينز من أخطاء الملاحة لمطارده المباشر العطية الذي قلص الفارق بينهما إلى 24 ثانية، قبل ثلاث مراحل من النهاية، لينتزع المركز الأول للمرة الثالثة في مسيرته الاحترافية.

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وكان الرالي في بدايته عبارة عن تنافس بين العاصمتين الفرنسية والسنغالية، ليتم بعدها نقله إلى أميركا الجنوبية نظراً لتردي الأوضاع الأمنية في إفريقيا، ليأتي الدور الآن على شبه الجزيرة العربية التي ستستضيفه في السنوات الأربع المقبلة.

ولم يرغب ساينز، أكبر سائق يتوج بلقب رالي دكار (كان الأمر ذاته أيضا عام 2018)، في تأكيد مشاركته في النسخة المقبلة، وقال «عندما تفعل شيئا يمثل شغفا بالنسبة لك، فليس من السهل التوقف».وفي فئة الدراجات، حسم سائق هوندا ريكي برابيك اللقب.

- ساينز دخل تاريخ الــــرالي كأول بطل للمسـابقة في النسخة الأولى بالسعودية

57

سنة عمر السائق الإسباني، وهو أكبر بطل في تاريخ الرالي.