جروس يقدم شكوى رسمية للفيفا ضد نادي الزمالك

ذكرت وسائل إعلامية أن المدير الفني الحالي لفريق أهلي جدة السعودي، السويسري كريستيان جروس، قدم شكوى رسمية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بحق ناديه السابق الزمالك.

وأفادت تقارير صحفية سعودية بأن جروس وجه شكوى ضد الزمالك، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية من النادي.

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وأوضحت أن مستحقات جروس المالية تبلغ 150 ألف دولار، قيمة التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأشارت التقارير إلى أن محامي الزمالك قام بإبلاغ رئيس النادي، مرتضى منصور، بتقديم جروس وجهازه المعاون لشكوى لدى الفيفا ضد النادي، يطلبون فيها الحصول على مستحقاتهم المالية.

وكان جروس قد نجح في قيادة نادي الزمالك للتتويج ببطولة كأس الكونفدرالية، للمرة الأولى في تاريخ النادي، بعد الفوز على نادي نهضة بركان المغربي، قبل أن يرحل عن تدريب الفريق، ويذهب لقيادة النادي الأهلي السعودي.