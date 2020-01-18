شكرا لقرائتكم خبر عن حارس المقاولون ينضم لطنطا 6 أشهر على سبيل الاعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مسئولو المقاولون العرب على انتقال محمد اشرف محمود، حارس مرمى الفريق، إلى نادي طنطا لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، وذلك في ظل تألق محمود ابو السعود الحارس الأساسي للفريق، والذي لم تستقبل شباكه سوى 8 أهداف في 13 جولة بالدوري العام، حيث يحتل المقاولون المركز الثاني كأقوى خط دفاع بعد النادي الأهلي الذي استقبلت شباكه هدفين فقط.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة النادي الأهلي يوم الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد القاهرة الدولي في لقاء قمة الدور الأول بين الأهلي المتصدر برصيد 33 نقطة والمقاولون صاحب المركز الثاني برصيد 29 نقطة، ويواصل المقاولون تدريباته على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، لمواجهة الفريق الأحمر.

يذكر أن عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب حصد لقب أفضل مدرب في الدوري المصري لعام 2019، حيث أعلنت مؤسسة زايد للابداع والتنمية اختيار مدرب الذئاب، أفضل مدير فني في الدوري المصري لعام 2019 بناء على معايير معينة من ضمنها استفتاء جماهيري شارك فيه 643 ألف مشترك ولجنة خبراء مكونة من 20 خبيرا رياضيا بالاضافة الى استطلاع عينة عشوائية من الجماهير في الشارع.

Advertisements

ويعتبر محمد سالم وسيف الدين الجزيري هدافى المقاولون العرب برصيد 5 أهداف لكل منهم ويأتى محمد سمير مدافع الفريق فى المرتبة الثانية برصيد 4 أهداف.

وفاز المقاولون العرب تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، فى 9 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه ثمانية أهداف.

واستأنف المقاولون تدريباته، الإثنين الماضي على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، استعدادًا لمباراة الأهلي، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة عقب مباراة الفريق مع نادي مصر.