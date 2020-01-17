إدريس : علاقة وزارة الرياضة والأولمبية "حديدية".. ولم تنجح محاولات الوقيعة

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وقال إدريس، أن البعض يحاول إفساد العلاقة الهادئة بين اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة لأهداف خاصة دون النظر إلى المصلحة العامة للرياضة المصرية، مؤكدا على التنسيق بين الوزارة واللجنة الأولمبية والاتحادات يؤكد على أن المرحلة القادمة سوف تشهد نتائج إيجابية.
أضاف رئيس السباحة أن ما أثير حول بعض الملاحظات التى رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات فى تقريرها عن بعثة دورة الألعاب الأولمبية التى أقيمت فى مدينة ريو دي جانيرو 2016 يتمثلان فى موضوعان فقط ليس لهما علاقة مباشرة باللجنة الأولمبية علي الإطلاق، مشددا على أن اللجنة الأولمبية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة سوف يصدران بيانا موحدا لتوضيح الأمر كاملا أمام الوسط الرياضى.
طالب إدريس الجميع فى الوسط الرياضى بضرورة التكاتف سويا خلال الأشهر المقبلة خاصة مع اقتراب العد التنازلى لأولمبياد طوكيو 2020، من أجل العمل على تحقيق نتائج تضيف إلى رصيد الرياضة المصرية على المستوى الأولمبى.
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