نتيجة مباراة سوريا وأستراليا فى كأس أمم آسيا 23 عاماً

مباراة سوريا فى كأس امم اسيا تحت 23 عاما (صور:Google)

يواجه منتخب سوريا الأولمبي نظيره الاسترالي، اليوم السبت 18-1-2020 على ملعب راجامانجالا، وذلك ضمن منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، والمقامة حاليًّا في تايلاند.

تنطلق مباراة سوريا واستراليا اليوم فى تمام الساعة 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت مكة المكرمة، 13:15 بتوقيت جرينتش.

تأهل منتخب سوريا الأولمبي تحت 23 إلى الدور ربع النهائي، بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثاني للمجموعة الثانية خلف المنتخب السعودي، بينما كان المنتخب الأسترالي بطلاً للمجموعة الأولى.

ويتأهل إلى طوكيو 2020 صاحب الميدالية البرونزية بالإضافة إلى طرفي المباراة النهائية، بالضبط مثل النظام المعمول به في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

وتستضيف أربعة ملاعب مباريات البطولة، اثنان في العاصمة بانكوك “راجامانجالا وسوباتشالاساي”، ومثلهما في محافظة باثوم ثاني هما “تاماسات وليو”، ويُعد ملعب راجامانجالا الأكبر حيث يتسع لـ 49 ألف متفرج.