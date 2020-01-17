محدث | جميع صفقات الميركاتو الشتوي 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 هذا الموضوع المحدث لجميع أحداث الميركاتو الشتوي 2020 (بشكل يومي) بعد ان انطلق يوم الخميس 2-1-2020 في الدوريات الخمس الكبرى.

ويستمر السوق الشتوي حتى ساعة متأخرة من مساء يوم 31-1-2020، وينتهي يوم الثاني من فبراير في فرنسا وألمانيا وإسبانيا.

وينتهي ميركاتو يناير في العديد من البلدان الأوروبية وغير الأوروبية بعد أكثر من شهر، مثلما هو الحال في البرازيل حيث يبدأ في الأول من يناير وينتهي في 31 مارس.

وفي اليابان يبدأ يوم 5 يناير وينتهي يوم 29 مارس، وفي النرويج يبدأ 1 يناير وينتهي يوم 1 أبريل.

لكن دول فرنسا وألمانيا وإسبانيا اتفقوا على أن يبدأوا الميركاتو الشتوي معًا يوم 1 يناير وينهوه معًا يوم 2 فبراير.

وفي إيطاليا يبدأ 2 يناير وينتهي 31 يناير، وفي إنجلترا يبدأ 1 يناير وينتهي 31 يناير.

وتُعد أقصر فترة سوق انتقالات شتوية في أوروبا بالدوريين التركي والدنماركي، حيث يستمر الميركاتو الشتوي هناك في الفترة من 5 إلى 31 يناير فقط.

ومن بعدهما يأتي الدوري الهولندي الذي يستمر سوقه الشتوي في الفترة من 3 إلى 31 يناير فقط.

كل ما عليكم فعله للتعرف على جميع الصفقات الرسمية التي تمت هذا الشهر، تسجيل هذه الصفحة لديكم، والعودة إليها على مدار اليوم، ستجدون هنا الصفقات بالصورة والكلمة أول بأول..

يبدأ الموضوع المحدث لجميع صفقات الميركاتو الشتوي بداية من يوم 2-1-2020..

اليوم الأول من الميركاتو الشتوي 2020

2 يناير 2020

✅ انتقال رسمي ???? | مينامينو ???????? – من ريد بول سالزبورج النمساوي إلى ليفربول الإنجليزي – أبرز صفقة في افتتاح الميركاتو الشتوي، كلف انضمامه 16 مليون جنيه إسترليني.

مينامينو ???????? – من ريد بول سالزبورج النمساوي إلى ليفربول الإنجليزي – أبرز صفقة في افتتاح الميركاتو الشتوي، كلف انضمامه 16 مليون جنيه إسترليني. ✅ انتقال حر | ماريو ماندزوكيتش ???????? – من يوفنتوس الإيطالي إلى الدحيل القطري – أبرز صفقة في الشرق الأوسط عند فتح الميركاتو الشتوي، كلف انضمامه 5.5 مليون يورو.

???????? إعارة | آدم فيليبس ???????? – من بيرنلي الإنجليزي إلى موريكامبي الإنجليزي

آدم فيليبس ???????? – من بيرنلي الإنجليزي إلى موريكامبي الإنجليزي ???????? إعارة | توماني دياجوراجا ???????? – من سويندون تاون الإنجليزي إلى موريكامبي الإنجليزي

توماني دياجوراجا ???????? – من سويندون تاون الإنجليزي إلى موريكامبي الإنجليزي ✅ انتقال رسمي ???? | إسرائيل أليخاندرو دامونتي ???????? – يتولى تدريب نادي هوريكان الأرجنتيني. أول تجربة تدريبية بعد تقاعده في عمر 37 عامًا مع نادي بانفيلد بموسم 2020/2019.

إسرائيل أليخاندرو دامونتي ???????? – يتولى تدريب نادي هوريكان الأرجنتيني. أول تجربة تدريبية بعد تقاعده في عمر 37 عامًا مع نادي بانفيلد بموسم 2020/2019. ✅ انتقال حر | محمود عبد المنعم كهربا ???????? – من ديسبورتيفو آفيش البرتغالي إلى الأهلي المصري. اللاعب فسخ تعاقده مع ديسبورتيفو آفيش بالتراضي ووقع على عقد لمدة 4 سنوات ونصف.

✅ انتقال حر | فالون بيهرامي ???????? – وقع على عقد انتقال حر مع جنوى الإيطالي بعد انتهاء عقده مع نادي سيون السويسري الذي مثله موسم واحد بعد رحيله عن أودينيزي بالميركاتو الصيفي 2019.

فالون بيهرامي ???????? – وقع على عقد انتقال حر مع جنوى الإيطالي بعد انتهاء عقده مع نادي سيون السويسري الذي مثله موسم واحد بعد رحيله عن أودينيزي بالميركاتو الصيفي 2019. ✅ انتقال حر | دانيل أوزفالدو ???????? – وقع على عقد انتقال حر مع بانفيلد الأرجنتيني بعد 3 سنوات من الغياب عن كرة القدم بعد فسخ تعاقده مع بوكا جونيورز.

✅ انتقال حر | إيمليانو آدريان إنسوا ???????? – وقع على عقد انتقال حر مع لوس أنجلوس جالاكسي بعد انتهاء عقده مع شتوتجارت الألماني الذي مثله في الفترة من 2015 إلى 2019.

إيمليانو آدريان إنسوا ???????? – وقع على عقد انتقال حر مع لوس أنجلوس جالاكسي بعد انتهاء عقده مع شتوتجارت الألماني الذي مثله في الفترة من 2015 إلى 2019. ✅ انتقال رسمي ???? | حكيم بالوجلو ???????? من ساريار التركي إلى بودرومسبور التركي.

حكيم بالوجلو ???????? من ساريار التركي إلى بودرومسبور التركي. ???????? إعارة | ماتيا بيرين ???????? من يوفنتوس الإيطالي إلى جنوى الإيطالي.

???????? إعارة | ديميتري فولكير ???????? من واتفورد الإنجليزي إلى غرناطة الإسباني.

ديميتري فولكير ???????? من واتفورد الإنجليزي إلى غرناطة الإسباني. ???????? إعارة | باتريك روبيرتس ???????? من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى ميدلسبره الإنجليزي – أعير مطلع هذا الموسم لنوريتش سيتي ولعب 3 مباريات فقط.

✅ انتقال رسمي ???? | ماخيتي ديوب ???????? من بكين رينهي الصيني إلى الشباب السعودي – سجل 22 هدفًا في العامين الماضيين بالدوري الصيني.

ماخيتي ديوب ???????? من بكين رينهي الصيني إلى الشباب السعودي – سجل 22 هدفًا في العامين الماضيين بالدوري الصيني. ???????? إعارة | جواو بيدرو أمارال ???????? – من ليخ بوزنان البولندي إلى باكوس فيريرا البرتغالي.

جواو بيدرو أمارال ???????? – من ليخ بوزنان البولندي إلى باكوس فيريرا البرتغالي. ✅ انتقال حر | نيكولاس أجوستين فيريرا ???????? – من بوليفار البوليفي إلى إستوديانتس ريو كواترو الأرجنتيني.

نيكولاس أجوستين فيريرا ???????? – من بوليفار البوليفي إلى إستوديانتس ريو كواترو الأرجنتيني. ???????? إعارة | كلاوديو فيلاجرا ???????? – من بانفيلد الأرجنتيني إلى سبورت بويز البيروفي

كلاوديو فيلاجرا ???????? – من بانفيلد الأرجنتيني إلى سبورت بويز البيروفي ✅???? ‏ تجديد عقد | ريال سوسيداد يجدد عقد مدربه إيمانويل حتى صيف 2021.

‏ ريال سوسيداد يجدد عقد مدربه إيمانويل حتى صيف 2021. ???????? إعارة | سيدسلي فيريرا بيريرا ???????? – من دينامو كييف الأوكراني إلى كورينثيانز البرازيلي. لم يلعب أي مباراة في النصف الأول من الموسم الحالي بعد أن شارك في 17 مباراة الموسم الماضي.

سيدسلي فيريرا بيريرا ???????? – من دينامو كييف الأوكراني إلى كورينثيانز البرازيلي. لم يلعب أي مباراة في النصف الأول من الموسم الحالي بعد أن شارك في 17 مباراة الموسم الماضي. ???????? إعارة | آندري جرين ???????? – من أستون فيلا الإنجليزي إلى تشارلتون أثلتيك الإنجليزي. أعير في النصف الأول من الموسم الحالي لنادي بريستون نورث إند الإنجليزي، وكان أعير الموسم الماضي لبورتسموث.

آندري جرين ???????? – من أستون فيلا الإنجليزي إلى تشارلتون أثلتيك الإنجليزي. أعير في النصف الأول من الموسم الحالي لنادي بريستون نورث إند الإنجليزي، وكان أعير الموسم الماضي لبورتسموث. ✅ انتقال رسمي ???? | محمد بنتومي ???????? – من الكوكب المراكشي المغربي إلى نهضة الزمامرة.

محمد بنتومي ???????? – من الكوكب المراكشي المغربي إلى نهضة الزمامرة. ???????? إعارة | ريان كوني ???????? – من بيرنلي الإنجليزي إلى موريكامبي الإنجليزي. انضم لصفوف بيرنلي من بوري الإنجليزي في الميركاتو الصيفي 2019 دون أن يشارك مع الفريق الأول.

ريان كوني ???????? – من بيرنلي الإنجليزي إلى موريكامبي الإنجليزي. انضم لصفوف بيرنلي من بوري الإنجليزي في الميركاتو الصيفي 2019 دون أن يشارك مع الفريق الأول. ✅ انتقال رسمي ???? | إدير ديريك كاستيو ???????? – من سانتا ريتا الإكوادوري إلى برشلونة الإكوادوري.

إدير ديريك كاستيو ???????? – من سانتا ريتا الإكوادوري إلى برشلونة الإكوادوري. ✅ انتقال حر | إيليا ساموشنيكوف ???????? – من توربيدو موسكو الروسي إلى روبن كازان الروسي.

إيليا ساموشنيكوف ???????? – من توربيدو موسكو الروسي إلى روبن كازان الروسي. ???????? إعارة | إيوب زامباتارو ???????? من أتالانتا الإيطالي إلى رافينا الإيطالي. انضم لصفوف أتالانتا في الميركاتو الصيفي 2019 من بادوفا دون أن يلعب أي مباراة.

إيوب زامباتارو ???????? من أتالانتا الإيطالي إلى رافينا الإيطالي. انضم لصفوف أتالانتا في الميركاتو الصيفي 2019 من بادوفا دون أن يلعب أي مباراة. ???????? إعارة | ستيف سيدوون ???????? من بيرمنجهام سيتي الإنجليزي إلى بورتسموث الإنجليزي. أعير في الموسم الماضي لناديي ستيفيناج وويمبلدون.

ستيف سيدوون ???????? من بيرمنجهام سيتي الإنجليزي إلى بورتسموث الإنجليزي. أعير في الموسم الماضي لناديي ستيفيناج وويمبلدون. ✅ انتقال رسمي ???? | محمد كيتا ???????????????? – من سترومسجوديست النرويجي إلى أحد السعودي. كلف حوالي 400 ألف يورو.

محمد كيتا ???????????????? – من سترومسجوديست النرويجي إلى أحد السعودي. كلف حوالي 400 ألف يورو. ???????? إعارة | كايو فينيسيوس دا كونسيساو ???????? – من فلومينينسي البرازيلي إلى أتلتيكو كلوب جويانينسي البرازيلي.

كايو فينيسيوس دا كونسيساو ???????? – من فلومينينسي البرازيلي إلى أتلتيكو كلوب جويانينسي البرازيلي. ✅ انتقال رسمي ???? | ديان كولوسيفسكي ???????? – من بارما الإيطالي إلى يوفنتوس الإيطالي. الصفقة كلفت 35 مليون يورو.

ديان كولوسيفسكي ???????? – من بارما الإيطالي إلى يوفنتوس الإيطالي. الصفقة كلفت 35 مليون يورو. ???????? إعارة | ديان كولوسيفسكي ???????? – من يوفنتوس الإيطالي إلى بارما الإيطالي حتى نهاية موسم 2020/2019.

???????? إعارة | فاكوندو بونس ???????? – من آرسنال ساراندي الأرجنتيني إلى ديبورتيفو ريسترا الأرجنتيني.

فاكوندو بونس ???????? – من آرسنال ساراندي الأرجنتيني إلى ديبورتيفو ريسترا الأرجنتيني. ???????? إعارة | بيدرو لوكاس ???????? – من إنترنسيونال البرازيلي إلى فيجويرينسي البرازيلي.

اليوم الثاني من الميركاتو الشتوي 2020

3 يناير 2020

✅ انتقال رسمي ???? | يوسف بادجي ???????? – من كاسا سبورت السنغالي إلى كلوب بروج البلجيكي.. كلف حوالي 150 ألف دولار فقط.

يوسف بادجي ???????? – من كاسا سبورت السنغالي إلى كلوب بروج البلجيكي.. كلف حوالي 150 ألف دولار فقط. ✅ انتقال رسمي ???? | تيموثي تيلمان ???????? – من بايرن ميونخ الألماني إلى جريوثير فورث الألماني.

| تيموثي تيلمان ???????? – من بايرن ميونخ الألماني إلى جريوثير فورث الألماني. ???????? إعارة | أمادو سانيا ???????? – من كلوب بروج البلجيكي إلى أوستيندي البلجيكي.

أمادو سانيا ???????? – من كلوب بروج البلجيكي إلى أوستيندي البلجيكي. ???????? إعارة | ستراهينجا بافلوفيتش ???????? – انضم لصفوف موناكو الفرنسي من بارتيزان بلجراد الصربي، مقابل 10 مليون يورو + 3 مليون يورو إضافات، ثم تمت إعارته إلى بارتيزان بلجراد حتى يونيه 2020.

???????? إعارة | هيربي كين ???????? – من ليفوبول الإنجليزي إلى هال سيتي الإنجليزي

هيربي كين ???????? – من ليفوبول الإنجليزي إلى هال سيتي الإنجليزي ???????? إعارة | روبيرتو بريان كاسافيردي ???????? – من ريال مايوركا الإسباني إلى لاس روزاس الإسباني. أعير في الميركاتو الصيفي 2019 لنادي باراكالدو الإسباني.

روبيرتو بريان كاسافيردي ???????? – من ريال مايوركا الإسباني إلى لاس روزاس الإسباني. أعير في الميركاتو الصيفي 2019 لنادي باراكالدو الإسباني. ???????? إعارة | آندرياس بولسين ???????? – من بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني إلى أوستريا فينا النمساوي.

آندرياس بولسين ???????? – من بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني إلى أوستريا فينا النمساوي. ???????? إعارة | لوكاس نميتشا ???????? – من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى ميدلسبره الإنجليزي. أعير في الميركاتو الصيفي 2019 لنادي فولفسبورج وشارك معه في 6 مباريات.

لوكاس نميتشا ???????? – من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى ميدلسبره الإنجليزي. أعير في الميركاتو الصيفي 2019 لنادي فولفسبورج وشارك معه في 6 مباريات. ✅???? انتقال حر | سعيد كرادة ???????? – انتقل من نهضة أتلتيك الزمامرة المغربي إلى يوسفية برشيد المغربي. فسخ تعاقده مع الزمامرة ووقع على عقد مدته موسم ونصف في صفقة مجانية.

سعيد كرادة ???????? – انتقل من نهضة أتلتيك الزمامرة المغربي إلى يوسفية برشيد المغربي. فسخ تعاقده مع الزمامرة ووقع على عقد مدته موسم ونصف في صفقة مجانية. ✅???? انتقال حر | أيوب الكعداوي ???????? – انتقل من اتحاد طنجة المغربي إلى أولمبيك آسفي المغربي. عقد مدته سنة ونصف بعد فسخ تعاقده مع طنجة.

✅ انتقال رسمي ???? | عبد الغفور المهري ???????? – انتقل من الكوكب المراكشي المغربي إلى شباب المحمدية. عقد مدته موسمين ونصف الموسم.

???? إعارة | جابريال أوكيتشوكوو ???????? – انتقل من الوداد المغربي إلى شباب المحمدية. عقد مدته 6 أشهر.

✅ انتقال رسمي ???? | المدرب سعيد شيبا ???????? – يتولى تدريب نادي نهضة الزمامرة المغربي.

✅???? انتقال حر | أشرف مرزاق ???????? – انتقل من الجيش الملكي المغربي إلى يوسفية برشيد المغربي. عقد مدته موسم ونصف الموسم بعد فسخ تعاقده مع الجيش الملكي.

✅???? انتقال حر | أيوب الصابيري ???????? – انتقل من الرجاء البيضاوي المغربي إلى نهضة أتلتيك الزمامرة. عقد مدته موسم ونصف الموسم بعد فسخ تعاقده مع الرجاء.

✅ انتقال رسمي ???? | راغنار أتشي ???????? – من سبارتا روتردام الهولندي إلى آنتراخت فرانكفورت الألماني. سجل 5 أهداف في 17 مباراة هذا الموسم.. وقع على عقد مدته 5 سنوات.

اليوم الثالث من الميركاتو الشتوي 2020

4 يناير 2020

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✅ انتقال حر | زلاتان إبراهيموفيتش ???????? – انضم لصفوف ميلان الإيطالي بالمجان بعد شهر من انتهاء عقده مع لوس أنجلوس جالاكسي الأميركي. وتم تقديمه لوسائل الإعلام الإيطالية.

| زلاتان إبراهيموفيتش ???????? – انضم لصفوف ميلان الإيطالي بالمجان بعد شهر من انتهاء عقده مع لوس أنجلوس جالاكسي الأميركي. وتم تقديمه لوسائل الإعلام الإيطالية. ???????? إعارة | يفيس كايسر ???????? – من بازل السويسري إلى شافهاوزين السويسري.

يفيس كايسر ???????? – من بازل السويسري إلى شافهاوزين السويسري. ✅ انتقال رسمي ???? | مارسيلو ساراتشي بينتو ???????? – من لايبزج الألماني إلى جالاطا سراي التركي.

مارسيلو ساراتشي بينتو ???????? – من لايبزج الألماني إلى جالاطا سراي التركي. ✅ انتقال رسمي ???? | روبين لوباتو كابال ???????? – من خيتافي الإسباني إلى بورجوس الإسباني.

روبين لوباتو كابال ???????? – من خيتافي الإسباني إلى بورجوس الإسباني. ???????? إعارة | سافاس بولات ???????? – من كونيا سبور التركي إلى أداناسبور التركي.

سافاس بولات ???????? – من كونيا سبور التركي إلى أداناسبور التركي. ???????? إعارة | ديلان برون ???????? – من خينت البلجيكي إلى ميتز الفرنسي. (هنا تفاصيل الصفقة).

ديلان برون ???????? – من خينت البلجيكي إلى ميتز الفرنسي. (هنا تفاصيل الصفقة). ✅ انتقال رسمي ???? | إينير فالنسيا ???????? – من تيجريس المكسيكي إلى بيشكتاش التركي. الصفقة كلفت بيشكتاش 6 مليون يورو.

✅ انتقال حر | جاك رودويل ???????? – انضم لصفوف شيفيلد يونايتد بالمجان بعد 8 أشهر من انتهاء عقده مع بلاكبيرن روفرز. (هنا تفاصيل الصفقة)

???????? إعارة | ياسين بنرحو ???????? – من بوردو الفرنسي إلى نيم الفرنسي. شارك هذا الموسم في 6 مباريات بمسابقة الليج آ.

اليوم الرابع من الميركاتو الشتوي 2020

5 يناير 2020

???????? إعارة | روبيرتو بيرنو ???????? – من ليتشي الإيطالي إلى بيتونتو الإيطالي.

روبيرتو بيرنو ???????? – من ليتشي الإيطالي إلى بيتونتو الإيطالي. ???????? إعارة | فيليبي فيزيو ???????? – من أودينيزي الإيطالي إلى أتلتيكو باراناينسي البرازيلي. قضى النصف الأول من الموسم الجاري معارًا لنادي جريميو البرازيلي

فيليبي فيزيو ???????? – من أودينيزي الإيطالي إلى أتلتيكو باراناينسي البرازيلي. قضى النصف الأول من الموسم الجاري معارًا لنادي جريميو البرازيلي ???????? إعارة | ماتيا ديسترو ???????? – من بولونيا الإيطالي إلى جنوى الإيطالي. شارك في 5 مباريات بالنصف الأول من الموسم الحالي مع بولونيا.

ماتيا ديسترو ???????? – من بولونيا الإيطالي إلى جنوى الإيطالي. شارك في 5 مباريات بالنصف الأول من الموسم الحالي مع بولونيا. ✅ انتقال رسمي ???? | جيوفاني فان برونكهورست ???????? – تولى تدريب نادي جوانزهو R&F الصيني، بعد عدة أشهر من رحيله عن فينورد روتردام الذي دربه في الفترة من 2015 ل2019.

جيوفاني فان برونكهورست ???????? – تولى تدريب نادي جوانزهو R&F الصيني، بعد عدة أشهر من رحيله عن فينورد روتردام الذي دربه في الفترة من 2015 ل2019. ✅ انتقال حر | إيميل هالفريدسون ???????? – بادوفا الإيطالي.. انتهى عقده مع أودينيزي في الموسم الماضي 2019/2018 والذي شهد مشاركته في 3 مباريات فقط.

اليوم الخامس من الميركاتو الشتوي 2020

6 يناير 2020

✅ انتقال رسمي ???? | ماركو مارين ???????? – من ريد ستار الصربي إلى أهلي جدة السعودي. كلف 3 مليون يورو، وبعض المصادر الأخرى تؤكد أنه كلف 1.6 مليون يورو. (اضغط هنا لتفاصيل الصفقة)

???????? إعارة | أحمد علي ???????? – من بيراميدز المصري إلى إنبي المصري.

???????? إعارة | هنري أونيكورو ???????? – من موناكو الفرنسي إلى جالاطا سراي التركي. شارك في النصف الأول من الموسم الحالي في 4 مباريات بعد انضمامه لموناكو من إيفرتون.

هنري أونيكورو ???????? – من موناكو الفرنسي إلى جالاطا سراي التركي. شارك في النصف الأول من الموسم الحالي في 4 مباريات بعد انضمامه لموناكو من إيفرتون. ✅ انتقال رسمي ???? – جون دال توماسون ???????? | تولى تدريب نادي مالمو السويدي. أول تجربة تدريبية له منذ عام 2014 عندما درب نادي رودا الهولندي. (اضغط هنا لتفاصيل الصفقة)

جون دال توماسون ???????? | تولى تدريب نادي مالمو السويدي. أول تجربة تدريبية له منذ عام 2014 عندما درب نادي رودا الهولندي. (اضغط هنا لتفاصيل الصفقة) ✅ انتقال حر | نسيم عكرور ???????? – انضم لصفوف نادي شامبيري الفرنسي بعد انتهاء عقده مع نادي أنيسي الفرنسي. هذه عاشر تجربة للمهاجم الجزائري صاحب الـ45 عامًا منذ عام 1998 مثل نادي سوتون يونايتد الإنجليزي وسجل له 19 هدفًا في 48 مباراة. لعب بعدها لأندية إستريس وتروي ولو هافر وجرينوبل في فرنسا.

نسيم عكرور ???????? – انضم لصفوف نادي شامبيري الفرنسي بعد انتهاء عقده مع نادي أنيسي الفرنسي. هذه عاشر تجربة للمهاجم الجزائري صاحب الـ45 عامًا منذ عام 1998 مثل نادي سوتون يونايتد الإنجليزي وسجل له 19 هدفًا في 48 مباراة. لعب بعدها لأندية إستريس وتروي ولو هافر وجرينوبل في فرنسا. ???????? إعارة | إدوارد لوفين ???????? – من هيرتا برلين الألماني إلى أوجسبورج الألماني. لم يشارك مع الفريق الأول لهيرنا برلين هذا الموسم.

إدوارد لوفين ???????? – من هيرتا برلين الألماني إلى أوجسبورج الألماني. لم يشارك مع الفريق الأول لهيرنا برلين هذا الموسم. ✅ ???? انتقال حر | لوسيانو بريتو ???????? – من نهضة أتلتيك الزمامرة المغربي إلى يوسفية برشيد. فسخ تعاقده مع الزمامرة ووقع على عقد مدته عام ونصف مع برشيد.

✅ انتقال حر | توماسو سكويلاسي ???????? – انضم لصفوف بيتشرنو الإيطالي.

توماسو سكويلاسي ???????? – انضم لصفوف بيتشرنو الإيطالي. ???????? إعارة | باتريك شميديت ???????? – من هيدينهيم الألماني إلى دينامو دريسدين الألماني.

باتريك شميديت ???????? – من هيدينهيم الألماني إلى دينامو دريسدين الألماني. ???????? إعارة | شتيفين سكرتزيبسكي ???????? – من شالكه الألماني إلى فورتونا دوسيلدورف.

شتيفين سكرتزيبسكي ???????? – من شالكه الألماني إلى فورتونا دوسيلدورف. ???????? إعارة | مارك يوث ???????? – من شالكه الألماني إلى كولن الألماني. لم يشارك مع الفريق الأول لشالكه هذا الموسم.

✅ انتقال رسمي ???? | ألكسندر نوبل ???????? – من شالكه الألماني إلى بايرن ميونخ الألماني (تفاصيل الصفقة من هنا).

ألكسندر نوبل ???????? – من شالكه الألماني إلى بايرن ميونخ الألماني (تفاصيل الصفقة من هنا). ✅ ???? انتقال حر | أنس الورداني ???????? – من أولمبيك آسفي المغربي إلى أولمبيك خريبة المغربي. فسخ تعاقده مع آسفي كي يوقع لمدة عامين ونصف مع أولمبيك خريبكة.

اليوم السادس من الميركاتو الشتوي 2020

7 يناير 2020

???? إعارة | داني درينكووتر ???????? | انتقل من تشيلسي الإنجليزي إلى أستون فيلا الإنجليزي. إعارة مدتها 6 أشهر. (اضغط هنا لتفاصيل الصفقة)

داني درينكووتر ???????? | انتقل من تشيلسي الإنجليزي إلى أستون فيلا الإنجليزي. إعارة مدتها 6 أشهر. (اضغط هنا لتفاصيل الصفقة) ❌???? فسخ عقد | دانييلي دي روسي ???????? | قرر فسخ تعاقده مع بوكا جونيورز قبل 6 أشهر من نهايته لأسباب عائلية (هنا تفاصيل فسخ العقد)

دانييلي دي روسي ???????? | قرر فسخ تعاقده مع بوكا جونيورز قبل 6 أشهر من نهايته لأسباب عائلية (هنا تفاصيل فسخ العقد) ✅ انتقال حر | جوفري سيري دي ???????? | من آرارو السويسري إلى نيوشاتل زاماكس السويسري. شارك في 10 مباريات بالنصف الأول من الموسم الحالي مع آرارو.

جوفري سيري دي ???????? | من آرارو السويسري إلى نيوشاتل زاماكس السويسري. شارك في 10 مباريات بالنصف الأول من الموسم الحالي مع آرارو. ✅???? انتقال رسمي | مؤنس دبور ???????? | من إشبيلية الإسباني إلى هوفنهايم الألماني. كلف انتقاله 12 مليون يورو. (هنا تفاصيل الصفقة)

مؤنس دبور ???????? | من إشبيلية الإسباني إلى هوفنهايم الألماني. كلف انتقاله 12 مليون يورو. (هنا تفاصيل الصفقة) ???? ???? اتفاق مبدئي | محسن ياجور ???????? | من ضمك السعودي إلى نهضة بركان المغربي. الطرفان توصلا لاتفاق مبدئي حسب تأكيد القناة الرياضية المغربية.

✅???? انتقال حر | روبرتو فلوريانو ???????? | من باري الإيطالي إلى باليرمو الإيطالي.

روبرتو فلوريانو ???????? | من باري الإيطالي إلى باليرمو الإيطالي. ✅???? انتقال حر | محمود عيد ???????? | من كالمار السويدي إلى بيرسيبايا السنغافوري.

محمود عيد ???????? | من كالمار السويدي إلى بيرسيبايا السنغافوري. ✅???? انتقال رسمي | سليمان ماريح ???????? | من يوبين البلجيكي إلى خينت البلجيكي. كلف انتقاله 1.2 مليون يورو.

سليمان ماريح ???????? | من يوبين البلجيكي إلى خينت البلجيكي. كلف انتقاله 1.2 مليون يورو. ✅???? انتقال رسمي | رودريجو كونسيساو ثورام ???????? | من لاميا اليوناني إلى كونيا سبور التركي. كلف انتقاله حوالي 500 ألف يورو.

رودريجو كونسيساو ثورام ???????? | من لاميا اليوناني إلى كونيا سبور التركي. كلف انتقاله حوالي 500 ألف يورو. ???? إعارة | كاميرون مكجيهان ???????? | من بارنسلي الإنجليزي إلى بورتسموث الإنجليزي.

كاميرون مكجيهان ???????? | من بارنسلي الإنجليزي إلى بورتسموث الإنجليزي. ???? إعارة | كليبير أوجوستو ليتي (كليبينيو) ???????? | من فلامينجو البرازيلي إلى طوكيو فيردي 1969. تجديد إعارة لسنة إضافية.

كليبير أوجوستو ليتي (كليبينيو) ???????? | من فلامينجو البرازيلي إلى طوكيو فيردي 1969. تجديد إعارة لسنة إضافية. ✅ انتقال رسمي | ياسين الصالحي ???????? | انتقل إلى صفوف رجاء بني ملال بعد قصير الأمد مدته 6 أشهر.

✅ ???? انتقال حر | أيوب موضحي ???????? | انتقل من شباب المحمدية المغربي إلى نهضة أتلتيك الزمامرة المغربي. عقد يمتد لموسمين ونصف الموسم.

???? إعارة | أنتونيو جلينون ???????? | من بيرنلي الإنجليزي إلى جريمبسي تاون الإنجليزي.

أنتونيو جلينون ???????? | من بيرنلي الإنجليزي إلى جريمبسي تاون الإنجليزي. ✅???? انتقال رسمي | إبراهيم سيسيه ???????? | من نيس الفرنسي إلى فاماليكاو البرتغالي. شارك في مباراتين فقط مع نيس هذا الموسم. كلف انتقاله حوالي مليون يورو.

إبراهيم سيسيه ???????? | من نيس الفرنسي إلى فاماليكاو البرتغالي. شارك في مباراتين فقط مع نيس هذا الموسم. كلف انتقاله حوالي مليون يورو. ✅???? انتقال حر | آدريان روخاس برات ???????? | من لييدا الإسباني إلى إسبانيول الإسباني.

آدريان روخاس برات ???????? | من لييدا الإسباني إلى إسبانيول الإسباني. ✅???? انتقال حر | أتيلا فارجا ???????? | من روبور سيينا الإيطالي إلى كاربي الإيطالي. خريج أكاديمية يوفنتوس عام 2014 ولعب لسامبدوريا ولاتينا وآريتزو.

أتيلا فارجا ???????? | من روبور سيينا الإيطالي إلى كاربي الإيطالي. خريج أكاديمية يوفنتوس عام 2014 ولعب لسامبدوريا ولاتينا وآريتزو. ???? إعارة | أيمن ماجد ???????? | انتقل من الفتح الرباطي المغربي إلى رجاء بني ملال. إعارة مدتها 6 أشهر للحارس الشاب.

اليوم السابع من الميركاتو الشتوي 2020

8 يناير 2020

???? إعارة | ريان بريوستر ???????? | انتقل من ليفربول الإنجليزي إلى سوانسي سيتي الويلزي. إعارة مدتها 6 أشهر. (تفاصيل الصفقة من هنا).

✅ انتقال رسمي | أسامة دراجي ???????? | انتقل من الأفريقي التونسي إلى شبيبة القبائل الجزائري. عقد مدته عامين (تفاصيل الصفقة من هنا).

✅ انتقال رسمي | مدالله العليان ???????? | انتقل من التعاون السعودي إلى الهلال السعودي. الصفقة مدتها 3 سنوات تبدأ من موسم 2021/2020. (تفاصيل الصفقة من هنا).

✅ ???? انتقال مجاني | محمد العسكري ???????? | انتقل من أولمبيك خريبكة المغربي إلى سريع وادي زم. فسخ تعاقده مع أولمبيك خريبكة ووقع على عقد مدته سنة ونصف مع سريع وادي زم الناشط في البطولة المحترفة.

✅ انتقال رسمي | فيليب أوكان أجوسي ???????? | انتقل من الأفريقي التونسي إلى حسنية أكادير المغربي.

✅ انتقال رسمي | سفيان حاريس ???????? | انتقل من النادي القنيطري المغربي إلى يوسفية برشيد المغربي. عقد مدته موسم ونصف.

✅???? تجديد عقد | محمود بنحليب ???????? | جدد حتى عام 2022 لناديه الحالي “الرجاء البيضاوي المغربي”.

✅ انتقال رسمي | عماد محسن ???????? | من الزوراء العراقي إلى الهلال السوداني. (تفاصيل الصفقة)

اليوم الثامن من الميركاتو الشتوي 2020

9 يناير 2020

✅ انتقال رسمي | محمد رضا عزوز ???????? – انتقل من دي جرافشاب الهولندي إلى نهضة بركان المغربي.

✅ انتقال رسمي | جو هاردي ???????? – انتقل من برينتفورد الإنجليزي إلى ليفربول الإنجليزي.

✅ انتقال رسمي | رافائيل هينريكي دي ألميدا ???????? – انتقل من يوفنتوس الهندوراسي إلى لينيسي البرازيلي.

???? إعارة | شريف كاراموكو ???????????????? – انتقل من بادوفا الإيطالي إلى آدريسي الإيطالي.

???? إعارة | جايدين ميتشل-لاوسون ???????? – انتقل من ديربي كاونتي الإنجليزي إلى بريستول روفرز الإنجليزي.

???? إعارة | بابلو تياجو فيريرا توماز (بابلو توماز) ???????? – انتقل من كوريتيبا البرازيلي إلى ريد بول البرازيلي.

???? إعارة | يعقوبا كوليبالي ???????? – انتقل من لوهافر الفرنسي إلى باريس إف سي الفرنسي.

???? إعارة | كالوم كونولي ???????? – انتقل من إيفرتون الإنجليزي إلى فليتوود تاون الإنجليزي. كان أعير لنادي لينكولن سيتي الإنجليزي في النصف الأول من الموسم الحالي ولعب 11 مباراة.

???? إعارة | بريان ستلد كورديرو فاريلا ???????? – انتقل من ليمون إف سي الكوستاريكي إلى سانتوس الكوستاريكي.

✅ انتقال حر | محمد شيبي ???????? – انضم لصفوف اتحاد طنجة المغربي بعد غياب دام 4 أشهر عن الملاعب منذ انتهاء عقده مع الجيش الملكي المغربي.

✅ انتقال حر | سلمان ولد الحاج ???????? – انضم لصفوف سريع وادي زم المغربي بعد غياب دام 4 أشهر عن الملاعب منذ انتهاء عقده مع نهضبة بركان المغربي.

✅ انتقال رسمي | المعتصم بالله بوشناف ???????? – انتقل من نادي المدينة الليبي إلى سريع وادي زم المغربي. سبق له اللعب لأندية الوحدة طرابلس والترجي الجرجيسي التونسي والاتحاد الليبي.

✅ انتقال رسمي | محسن ياجور ???????? – من ضمك السعودي إلى نهضة بركان المغربي.

✅ انتقال رسمي | زكريا حدراف ???????? – من ضمك السعودي إلى نهضة بركان المغربي.

✅ انتقال رسمي | عبد الغني معاوي ???????? – انتقل من أولمبيك آسفي المغربي إلى اتحاد طنجة المغربي. لعب ست مباريات في النصف الأول من الموسم الحالي مع آسفي.

✅ انتقال رسمي | روني ديلا ???????? – المدير الفني الجديد لنادي نيويورك سيتي الأميركي. سبق له تدريد نادي فاليرنجا النرويجي ونادي سيلتيك جلاسكو الاسكتلندي.

✅???? أول تجربة تدريبية | سانتياجو كابينتيرو فيرنانديز ???????? – المدير الفني الجديد لنادي AEK القبرصي (أثليتيكي إنوسيس كيتيون). سبق له اللعب لأندية ألباسيتي وتوليدو وليفانتي وآلافيس وملقة وقرطبة.

✅ انتقال حر | إيمانويل كاتانيا ???????? – انتقل من كاتانيا الإيطالي إلى سيولا ليونزيو الإيطالي.

✅ انتقال حر | فيدور كودرياشوف ???????? – انتقل من PFC سوشي الروسي إلى نادي أنطاليا سبور التركي. لعب في النصف الأول من الموسم الحالي 16 مباراة، وسبق له تمثيل أندية سبارتاك موسكو وكراسنودار وروستوف وروبن كازان.

اليوم التاسع من الميركاتو الشتوي 2020

10 يناير 2020

✅ انتقال حر | ريتشارد ستيرمان ???????? – انتقل من شيفيلد يونايتد الإنجليزي إلى هدرسفيلد تاون الإنجليزي.

✅ انتقال حر | كايل لافيرتي ???????? – انتقل من ساربسبورج 08 النرويجي إلى سندرلاند الإنجليزي. سبق له اللعب لأندية بيرنلي ورينجرز وسيون وباليرمو ونوريتش وبيرمنجهام وهارتس.

✅ انتقال رسمي | موريس ميساندوفيتش ???????? – انتقل من ميادا بوليسلاف التشيكي إلى قيصري سبور التركي.

✅ انتقال حر | جوان العمري ???????? – انتقل من فيسيل كوبي الياباني إلى إف سي طوكيو الياباني.

???? إعارة | جاسمين كورتيش ???????? – انتقل من سبال الإيطالي إلى بارما الإيطالي. إعارة مدتها 6 أشهر مقابل 500 ألف يورو.

???? إعارة | جينك توسن ???????? – انتقل من إيفرتون الإنجليزي إلى كريستال بالاس. (اضغط هنا لقراءة تفاصيل الصفقة).

✅ انتقال رسمي | إبراهيم البزغودي ???????? – انتقل من يوسفية برشيد المغربي إلى اتحاد طنجة المغربي.

✅ انتقال حر | أسامة الغريب ???????? – انتقل من اتحاد طنجة المغربي إلى أولمبيك خريبكة المغربي.

✅ انتقال حر | ديلون بويرس ???????????????? – انتقل من أورلاندو سيتي الأميركي إلى داندي يونايتد الاسكتلندي.

???? إعارة | آريستوتي نسيالا ???????? – انتقل من إبسويتش تاون الانجليزي إلى بولتون واندرز الإنجليزي.

✅ انتقال حر | رومولو بورجس مونتيرو ???????? – انتقل من فلامنجو البرازيلي إلى شيازوانج يونجتشانج الصيني. سبق له اللعب لأندية فاسكو دي جاما وسبارتاك موسكو وجريميو.

✅ انتقال رسمي | نيكولاس بلاندي ???????? – انتقل من سان لورينزو الأرجنتيني إلى كولو كولو التشيلي. الصفقة كلفت مليون يورو.

???? إعارة | ريكاردو فياموتزي ???????? – انتقل من ليتشي الإيطالي إلى إمبولي الإيطالي. خيار الشراء.

???? إعارة | ميلان يفتوفيتش ???????? – انتقل من ريد ستار الصربي إلى أبويل نيقوسيا القبرصي.

✅ انتقال حر | يوني أليكسندر جونزاليز كوبيتي ???????? – انتقل من فلومينينسي البرازيلي إلى بنفيكا البرتغالي.

???? إعارة | أليساندرو ديولا ???????? – انتقل من كالياري الإيطالي إلى ليتشي الإيطالي. لم يلعب سوى مباراة واحدة في الدوري هذا الموسم بالاضافة لمباراة أمام سامبدوريا في كأس إيطاليا.

✅ انتقال رسمي | كليفينس هيريل ???????? – انتقل من أفرانش الفرنسي إلى سانت إتيان الفرنسي.

???? إعارة | علي ياسر ???????? – انتقل من كونيا سبور التركي إلى ألتينوردو التركي.

???? إعارة | ويلفريد جاوريس كابتوم ???????? – من ريال بيتس الإسباني إلى ألميريا الإسباني. شارك في 6 مباريات بالنصف الأول من الموسم الحالي. خريج أكاديمية برشلونة.

???? إعارة | جينارو توتينو ???????? – انتقل من نابولي الإيطالي إلى إمبولي الإيطالي. قضى النصف الأول من الموسم الحالي معارًا لنادي هيلاس فيرونا وشارك في 6 مباريات. ومنذ عام 2015 وهو في إعارات دائمة من نابولي.

✅ انتقال رسمي | إروين كوفي ???????? – انتقل من أنورثوسيس القبرصي إلى أولمبياكوس القبرصي.

???? إعارة | أوجوستو مارتين باتاليا ???????? – انتقل من ريفر بليت الأرجنتيني إلى أوهيجينس التشيلي. أعير خلال عامي 2018 و2019 لأندية أتلتيكو توكومان وتيجري في الأرجنتين ثم يونيون لا كلارا التشيلي.

???? إعارة أندري فيليبي فيريرا كويليو بيريرا ???????? – انتقل من بورتو البرتغالي إلى ريال سرقسطة الإسباني. قضى النصف الأول من الموسم الحالي معارًا لنادي فيتوريا جيماريش، شارك في 9 مباريات وسجل هدفين.

????????✅ تحويل إعارة إلى عقد رسمي | لوي كويل ???????? – انتقل من ليدز يونايتد الإنجليزي إلى فليتوود تاون الإنجليزي. عقد دائم بعد مشاركته في 22 مباراة بالنصف الأول من الموسم الحالي. قضى الموسمين الماضيين معارًا لنادي فليتوود تاون.

لوي كويل ???????? – انتقل من ليدز يونايتد الإنجليزي إلى فليتوود تاون الإنجليزي. عقد دائم بعد مشاركته في 22 مباراة بالنصف الأول من الموسم الحالي. قضى الموسمين الماضيين معارًا لنادي فليتوود تاون. ???? إعارة | باتريك كوتروني ???????? انتقل من ولفرهامبتون الإنجليزي إلى فيورنتينا الإيطالي. عقد إعارة مدته سنة ونصف ينتهي في يونيه 2021 مقابل 3 مليون يورو. لعب 12 مباراة في النصف الأول من الموسم الجاري بالدوري الإنجليزي بعد رحيله من ميلان إلى ولفرهامبتون.

✅ انتقال رسمي | ريمي أودين ???????? – انتقل من ريمس الفرنسي إلى بوردو. كلف انتقاله مبلغ 10 مليون يورو بعقد مدته 4 سنوات.

✅ انتقال رسمي | أديتايو إيدون ???????? – انتقل من فولهام الإنجليزي إلى لينكولن سيتي الإنجليزي. أعير الموسم الماضي لإيبسويتش تاون ولعب 6 مباريات. انضم للينكولن بحوالي 500 ألف إسترليني.

???? إعارة | لويس بيريا هيرنانديز ???????? – انتقل من أوساسونا الإسباني إلى ألكوركون الإسباني. لعب في النصف الأول هذا الموسم مباراتين في الليجا.

???? إعارة | مارك بولا ???????? – انتقل من ميدلسبره الإنجليزي إلى بلاكبول الإنجليزي. شارك في النصف الأول من هذا الموسم في 7 مباريات.

✅ انتقال رسمي | ماكس ماركيت مايور ???????? – انتقل من إسبانيول الإسباني إلى بادالونا الإسباني.

???? إعارة | كونور كوفنتري ???????? – انتقل من وست هام يونايتد الإنجليزي إلى لينكولن سيتي. صاحب ال19 عامًا لم يشارك في أي مباراة مع وست هام منذ تصعيده للفريق الأول عام 2016.

????????✅ تحويل إعارة إلى عقد رسمي | ماكس ميلبورن ???????? – انتقل من وست بروميتش البيون الإنجليزي إلى لينكولن سيتي الإنجليزي رغم مشاركته في مباراتين بالنصف الأول من الموسم أثناء إعارته للينكولن.

ماكس ميلبورن ???????? – انتقل من وست بروميتش البيون الإنجليزي إلى لينكولن سيتي الإنجليزي رغم مشاركته في مباراتين بالنصف الأول من الموسم أثناء إعارته للينكولن. ???? إعارة | ميتشيل كوري ???????? – انتقل من ميدلسبره الإنجليزي إلى جيتزهيد الإنجليزي. أعير في النصف الأول من الموسم لنادي إنفيرنيس الأسكتلندي.

✅ انتقال رسمي | ماريو سوبيرون جوتيريز ???????? – انتقل من بلد الوليد الإسباني إلى ليفانتي الإسباني. شارك في 11 مباراة بالنصف الأول من الموسم.

???? إعارة | إيميل سميث-روي ???????? – انتقل من آرسنال الإنجليزي إلى هدرسفيلد تاون الإنجليزي. شارك في مباراتين بالنصف الأول من الموسم ضمن منافسات الدوري المحلي أمام مانتشستر سيتي وإيفرتون، ولعب كأساسي في مباراتين ببطولة الدوري الأوروبي أمام فيتوريا جيماريش وستاندر لييج.

???? إعارة | مارك جويهي ???????????????? – انتقل من تشيلسي الإنجليزي إلى سوانسي سيتي الويلزي.

???? إعارة | جون جوليس ???????? – انتقل من آرسنال الإنجليزي إلى لينكولن سيتي الإنجليزي.

✅ انتقال رسمي | ديوجو كوستا بينتو ???????? – انتقل من بنفيكا البرتغالي إلى أسكولي الإيطالي.

???? إعارة | يانيك كوتير ???????? – انتقل من يوفنتوس الإيطالي إلى سيون السويسري.

اليوم العاشر من الميركاتو الشتوي 2020

11 يناير 2020

✅ انتقال رسمي | راغد النجار ???????? – انتقل من الفيصلي السعودي إلى الوحدة السعودي.

???? إعارة | كوبيلاي يالماز ???????? – انتقل من يني ملطية سبور التركي إلى بولوسبور التركي.

✅ انتقال رسمي | أيوب مشارق ???????? – انتقل من الأفريقي التونسي إلى حرس الحدود المصري. عقد مدته عامين.

✅ انتقال حر | أنيس سالتو ???????? – انتقل من النجم الساحلي التونسي إلى الاتحاد السكندري المصري. عقد مدته موسم ونصف. (اضغط هنا لتفاصيل الصفقة)

✅ انتقال رسمي | عمران إلياس آدم ???????? – انتقل من الشباب السعودي إلى ضمك السعودي.

✅ تحويل إعارة إلى عقد دائم | كيم هيون ووه ???????? | انتقل من يوسلان هيونداي الكوري الجنوبي إلى دينامو زغرب الكرواتي.

| كيم هيون ووه ???????? | انتقل من يوسلان هيونداي الكوري الجنوبي إلى دينامو زغرب الكرواتي. ✅ تحويل إعارة إلى عقد دائم | كيم جيو هيونج ???????? | انتقل من يوسلان هيونداي الكوري الجنوبي إلى دينامو زغرب الكرواتي.

| كيم جيو هيونج ???????? | انتقل من يوسلان هيونداي الكوري الجنوبي إلى دينامو زغرب الكرواتي. ???? إعارة | رافايلي روسو ???????? | انتقل من نابولي الإيطالي إلى ريتي الإيطالي. أعير في النصف الأول لنادي برو فيرتشيلي ولعب 9 مباريات.

✅ انتقال رسمي | جوليان كرنيتش ???????? | انتقل من إف سي دورنبيرن النمساوي إلى VFB هوينامس النمساوي.

???? إعارة | آليساندرو بونجورنو ???????? | انتقل من تورينو الإيطالي إلى تراباني الإيطالي. أعير الموسم الماضي لنادي كاربي.

???? إعارة | محمد سينجيزير ???????? | انتقل من اسطنبول باشاك شهير التركي إلى أدانا ديميرسبور التركي.

???? إعارة | فرانشيسكو سيرالاتا كارفالو ???????? | انتقل من أودينيزي الإيطالي إلى إمبولي الإيطالي. أعير الموسم الماضي لبارما.

???? إعارة | آليساندرو تشيلي ???????? | انتقل من بيسكارا الإيطالي إلى ريتي الإيطالي. أعير الموسم الماضي لنادي فانو.

???? إعارة | ريان سينهاج ???????? | انتقل من سوشو الفرنسي إلى بيزييه الفرنسي.

???? إعارة | آرون سيديل ???????? | انتقل من ماينز الألماني إلى يان ريجنسبورج الألماني.

???? إعارة | نيكولاس ميليسي فان لوميل ???????? | انتقل من الوحدة الإماراتي إلى ليبرتاد الباراجوياني. لعب 9 مباريات في النصف الأول من الموسم. سبق له اللعب لموسمين لنادي الهلال السعودي 2016-2018.

???? إعارة | بيرناردو فيكتور كروز توريس ???????? | انتقل من غرناطة الإسباني إلى نومانثيا الإسباني. أعير في النصف الأول من الموسم لنادي ألكوركون ولعب 4 مباريات.

???? إعارة | لويس شاوب ???????????????? | انتقل من كولن الألماني إلى هامبورج الألماني. لعب في النصف الأول 9 مباريات.

✅ انتقال رسمي | ريان بابل ???????? | انتقل من جالاطا سراي الترجي إلى أياكس أمستردام الهولندي.

✅ انتقال رسمي | ميكي ينسين ???????? | انتقل من روزنبورج النرويجي إلى أبويل نقوسيا القبرصي. يلعب لروزنبورج منذ 2013.

✅ إعارة مع خيار الشراء | آندريا لا مانتيا ???????? | انتقل من ليتشي الإيطالي إلى إمبولي. لعب في النصف الأول مع ليتشي 12 مباراة.

| آندريا لا مانتيا ???????? | انتقل من ليتشي الإيطالي إلى إمبولي. لعب في النصف الأول مع ليتشي 12 مباراة. ✅ انتقال رسمي | ديجو ديمه ???????? | انتقل من لايبزيج الألماني إلى نابولي الإيطالي. (اضغط هنا لتفاصيل الصفقة). لعب 17 مباراة في النصف الأول من الموسم الحالي.

✅ انتقال حر | برونو أوفيني ???????? | انتقل من الوكرة القطري إلى أهلي جدة السعودي (اضغط هنا لتفاصيل الصفقة).

✅ إعارة مع خيار الشراء | سيباستيان كارلوس كريستوفورو بيبي ???????? | انتقل من فيورنتينا الإيطالي إلى إيبار الإسباني. أعير الموسم الماضي لخيتافي.

| سيباستيان كارلوس كريستوفورو بيبي ???????? | انتقل من فيورنتينا الإيطالي إلى إيبار الإسباني. أعير الموسم الماضي لخيتافي. ???? إعارة | جورجي بابوناشفيلي ???????? | انتقل من ريال سرقسطة الإسباني إلى راسينج سانتاندير الإسباني. لعب 11 مباراة في النصف الأول من الموسم.

اليوم الـ 11 من الميركاتو الشتوي 2020

12 يناير 2020

✅ انتقال رسمي | ليوناردو سواريز ???????? – انتقل من فياريال الإسباني إلى كلوب أميركا المكسيكي. انتقل بحوالي 600 الف يورو. أعير الموسم الماضي لريال مايوركا. لم يشارك في أي مباراة هذا الموسم.

???? إعارة | تياجو مايا ???????? – انتقل من ليل الفرنسي إلى فلامنجو البرازيلي. شارك في 3 مباريات بالنصف الأول من الموسم.

✅ انتقال رسمي | موسيس روبيرتو باربوسا ???????? – انتقل من باهيا البرازيلي إلى إنترنسيونال البرازيلي.

???? إعارة | جورج توماس ???????? – انتقل من ليستر سيتي الإنجليزي إلى أدو دين هاخ الهولندي.

???? إعارة مع خيار الشراء | ماتيا كالدارا ???????? – انتقل من ميلان الإيطالي إلى أتالانتا الإيطالي.

| ماتيا كالدارا ???????? – انتقل من ميلان الإيطالي إلى أتالانتا الإيطالي. ✅ انتقال رسمي | ماركوس جويلهيرمي ???????? – انتقل من الوحدة السعودي إلى إنترنسيونال البرازيلي.

✅ انتقال رسمي | عمر دياكيتي ???????? – انتقل من سيبسي OSK الروماني إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي. سبق له اللعب للأندية إستوريل البرتغالي وآورلاندو سيتي الأميركي وكاظمة الكويتي.

✅ انتقال رسمي | باول سيبيسكي ???????? – انتقل من ليدز يونايتد الإنجليزي إلى بوجون تشيزيسن البولندي. أعير في النصف الأول من الموسم لنادي أدو دين هاخ الهولندي ولعب 3 مباريات.

✅ انتقال رسمي | أحمد سالم الصافي ???????? – انتقل من بتروجيت المصري إلى طنطا المصري.

✅ انتقال رسمي | رانجار سيجوردسون ???????? – انتقل من روستوف الروسي إلى كوبنهاجن الدنماركي.

???? إعارة | ميكيل ميسا بينيرو ???????? – انتقل من لاس بالماس الإسباني إلى ألباسيتي الإسباني. لعب 7 مباريات بالنصف الأول من الموسم.

???? إعارة | أوندريج دودا ???????? – انتقل من هيرنا برلين الألماني إلى نوريتش سيتي الإنجليزي. شارك في 7 مباريات بالنصف الأول من الموسم.

???? إعارة | كيفين فوجت ???????? – انتقل من هوفنهايم الألماني إلى فيردر بريمن الألماني. شارك في 11 مباراة بالنصف الأول من الموسم. سبق له اللعب لبوخوم وكولن وأوجسبورج.

اليوم الـ 12 من الميركاتو الشتوي 2020

13 يناير 2020

بعد قليل تأتيكم جميع انتقالات 13 يناير