رياضة | كيكي سيتين: ميسي يجعل مدربين برشلونة أفضل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين: ميسي يجعل مدربين برشلونة أفضل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني عن سعادته البالغة بتولي القيادة الفنية للبارسا في الفترة الأخيرة خلفا لارنستو فالفيردي المدرب السابق للفريق الكتالوني.

وقال كيكي في تصريحات تليفزيونية لقناة برشلونة الرسمية : "ميسي يفعل كل شيء بشكل جيد وهذا يجعل المدربين أفضل، وانه يعطي كل شيء للفوز بالالقاب، والآن هو لاعبي ويجب ان نحاول أن نكون سعداء".

وأشار : "‏مُستوى التهديف عند ميسي في كُل مباراة لم اشاهده لدى اي لاعب أخر في التاريخ، وانه لاعب حاسم في جميع المباريات، وانه فريد من نوعه ويبدو مستحيلاً ان يظهر لاعب مثل امكانيات مرة أخرى".

وتابع : "‏قبل ما أصبح مدرباً للبارسا أخبرني فيه الجميع بانني ساكون مدرباً للبارسا قلت لهم هذا مستحيل لانه لم يكون لدي اي منهج لـ جعل فريقك يلعب بشكل أفضل".