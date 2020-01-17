شكرا لقرائتكم أنيس البدري.. أعادته "معجزة" من الاعتزال المبكر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يستعد أنيس البدري لخوض تجربة جديدة في مسيرته الاحترافية، بعدما أعلن اتحاد جدة، يوم الأربعاء، تعاقده رسميا مع اللاعب القادم من فريق الترجي التونسي.

وشهد توقيع صاحب الـ "29 عاما" عدة أحداث قبل انضمامه إلى الاتحاد، إذ أعلن الترجي أن اللاعب غادر تونس دون إذن من إدارة النادي، وهدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد اللاعب، لأن النادي تلقى عرضين من الفريق السعودي، وأن المبلغ ليس في قيمة اللاعب ولا يلبي طلبات النادي، قبل أن يخرج النادي التونسي ببيان صحافي في اليوم التالي ويعلن موافقته بعد اعتذار البدري.

من تقديم أنيس بدري بقميص الاتحاد

ووصف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تألق البدري ونجاحه في تجاربه التي خاضها في أوروبا وإفريقيا بـ "المعجزة"، عندما ذكر "فيفا" في تقرير له قبل مونديال 2018: تواجد أنيس البدري في كأس العالم بروسيا 2018 أشبه بالمعجزة، إذ عانى عندما كان في سن الـ 16 عاما، من انزلاق غضروفي، إدى إلى اعتزاله كرة القدم وابتعاده عن الملاعب.

Advertisements

وواجه البدري عدة تحديات في صغره، كان يمكن أن تنهي مسيرته مبكرا، إذ بدأ اللعب في أكاديمية نادي أولمبيك ليون بمسقط رأسه "مدينة ليون"، منذ عمر الـ 13 عاما، لكنه واجه الصعوبات بعد ذلك، إذ تعرض لانزلاق غضروفي في سن الـ 16، أجبره على الابتعاد عن ممارسة اللعبة، وذكرت التقارير أنه اتجه للعمل مع شقيقه.

مع منتخب تونس

وبعدها بعامين عاد الدولي التونسي إلى الملاعب مجددا، ولعب في مسابقات الهواة في فرنسا "الدرجات الدنيا"، وثم لعب في الفريق الثاني لنادي ليل الفرنسي، وبعدها انضم إلى موسكرون البلجيكي في الدرجة الثانية.

وبدأت نجاحات الجناح الأيسر في بلجيكا، حيث ساهم في قيادة الفريق إلى دوري الدرجة الأولى، وتألق في عدة مواسم، الأمر الذي لفت انتباه الترجي التونسي، بعدما انتقل إليه في 2016، وساهم في تحقيق عدة بطولات محلية للفريق التونسي، بالإضافة إلى الفوز بلقبي دوري أبطال إفريقيا في آخر نسختين.

وتلقى أول استدعاء من قبل منتخب بلاده في ذات العام، وشارك في التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا، وبعدها سجل هدفا حاسما لمنتخب بلاده أمام الكونغو الديمقراطية في التصفيات المونديالية، وساهم في قيادة تونس إلى كأس العالم 2018، ويمتلك مع "نسور قرطاج" 25 مباراة دولية في رصيده بجانب 5 أهداف أحرزها.