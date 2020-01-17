شكرا لقرائتكم كلوب يعلن جاهزية فابينيو وماتيب لمواجهة يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن يورغن كلوب المدير الفني لليفربول يوم الجمعة أن فابينيو وجويل ماتيب باتا جاهزين للمشاركة مع الفريق في مباراته المقررة أمام مانشستر يونايتد يوم الأحد في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأوضح كلوب أن اللاعبين شاركا بشكل جيد في التدريبات خلال اليومين الماضيين بعد أن تعافيا من الإصابات، حيث كان فابينيو يعاني من إصابة في الكاحل، كما كان ماتيب يعاني من إصابة في الركبة.

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لكن كلوب أكد في الوقت نفسه، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم الجمعة، استمرار غياب نابي كيتا وديان لوفران وجيمس ميلنر.

وقال كلوب لدى سؤاله عن لياقة اللاعبين "نعم، يبدو أن جويل وفابينيو عائدان... لقد شاركا في التدريبات بشكل طبيعي أمس وأول أمس. وهو ما يعني أنهما سيكونان ضمن قائمة الفريق على الأرجح. لكن الثلاثة الآخرين لم يشاركوا بعد، لكنهم يقتربون أكثر وأكثر. أعتقد أن ديان سيشارك في التدريبات بنسبة 100% اعتبارا من يوم الاثنين".

وتابع "لكن لا أعرف وضع اللاعبين الآخرين (كيتا وميلنر) على وجه التحديد. لا يمكنني التعجل، وإنما سأشركهما في التدريبات عندما يقال لي إنهما جاهزان".