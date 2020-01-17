نتيجة مباراة النصر وشباب الأهلي دبي فى نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي

يحتضن ملعب “زعبيل” الخاص بنادى الوصل مساء اليوم الجمعة 17-1-2020، مواجهة من العيار الثقيل بين نادي النصر ونظيره شباب الأهلى دبى فى نهائى كأس الخليج العربى الإماراتي.

وينطلق النهائي المرتقب مساء اليوم فى تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت جرينتش.

وحصل فريق شباب الأهلي دبي على بطاقة التأهل لنهائي كأس الخليج بعد أن أقصى الجزيرة، بركلات الجزاء الترجيحية (4-2)، عقب انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

بينما صعد فريق النصر للمباراة النهائية بعد تغلبه على العين بركلات الجزاء الترجيحية أيضاً (4-1)، عقب انتهاء التوقيت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ويطمح العميد لتحقيق لقب كأس الخليج العربي الإماراتي للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن وصل إلى المباراة النهائية للمرة الثانية أيضاً، حيث توج بالأولى على حساب الشارقة بالفوز بنتيجة 4-1، في يناير 2015.

Advertisements

كذلك يسعي النصر في مواصلة مشواره الجيد مع مدربه الكرواتي كرونوسلاف الذي استطاع أن يغير الفريق تماماً منذ قدومه إليه بعد إقالة البرازيلي كايو زاناردي لسوء النتائج، ليتواجد العميد بين فرق المقدمة وينافس على صدارة الدوري الإماراتي ونهائي كأس الخليج العربي.

أما شباب الأهلي يأمل في الحفاظ على لقب النسخة الماضية التي توج بها مع مدربه الحالي الأرجنتيني رودلفو أروابارينا وهو أول ألقاب المدرب بالدوري الإماراتي، بعدما أخفق في تحقيق لقب البطولة ذاتها مع فريق الوصل.

وجدير بالذكر ان النصر ألتقى شباب الأهلي دبي في 58 مواجهات في جميع المسابقات الدولية والودية، وكان نصيب نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي الانتصار في 30 مواجهات مقابل 18 خسارة و10 تعادلات.

ومن المقرر أن تتم إذاعة مباراة شباب الأهلي مع النصر فى نهائي كأس الخليج العربي الاماراتي، عبر شاشة قناة “أبو ظبي الرياضية”، بأداء صوتي للمعلق عامر عبدالله.